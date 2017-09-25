Ростех направит средства на завершение строительства перинатального центра в Петрозаводске

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Антикризисный фонд госкорпорации Ростех перечислит более 360 млн рублей на завершение строительства перинатального центра в столице Карелии Петрозаводске.

Корпорация также на треть увеличит число работающих на объекте, чтобы ускорить его ввод в эксплуатацию, сообщила в понедельник пресс-служба корпорации.

"На конец сентября из антикризисного фонда Ростеха перечислено уже свыше 350 млн рублей. Оставшиеся средства должны поступить на счета строителей в ближайшие недели. До конца сентября количество работающих на объекте планируется увеличить с нынешних 300 до 400. Одновременно Ростех инициирует уголовные разбирательства в отношении бывших подрядчиков, по вине которых строительство столкнулось со сложностями", - уточнили в пресс-службе.

Готовность петрозаводского перинатального центра на данный момент превышает 70%. Подключено теплоснабжение, почти закончены работы по устройству фасада и внутриплощадочных инженерных сетей, идет благоустройство территории. Внутри здания ведется чистовая отделка помещений, завершается устройство инженерных сетей.

"Мы заменили подрядчика, сейчас активно наращиваем темпы работ. К сожалению, прежний подрядчик долго вводил нас в заблуждение и серьезно подвел по срокам, сейчас мы разбираемся с ним через правоохранительные органы. В результате есть отставание от графика, но мы каждую неделю сокращаем этот разрыв. Действуем в тесном контакте с главой республики, правительством региона. Объект должен быть сдан в эксплуатацию до конца 2017 года - на это мы ориентируем подрядчиков", - процитировала пресс-служба заместителя генерального директора госкорпорации Ростех Николая Волобуева.

Центр в Петрозаводске строится в рамках федеральной программы развития сети перинатальных центров в регионах России. В ее рамках Ростех определен заказчиком проектирования, строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию 15 аналогичных клиник по всей стране.

Программа финансируется за счет средств региональных бюджетов и федерального Фонда обязательного медицинского страхования. На сегодня подобные центры уже введены в эксплуатацию в Уфе, Оренбурге, Брянске, Махачкале и Назрани. В ближайшее время ожидается сдача центров в Пензе и Якутии.

В пяти регионах, где строительство столкнулось с проблемами недофинансирования, Ростех принял решение о выделении дополнительных 1,7 млрд рублей из собственного антикризисного фонда, чтобы сдать объекты до конца 2017 года. Помимо центра в Петрозаводске в перечне проблемных объекты в Гатчине, Тамбове, Ульяновске, Пензе.

О центре

Перинатальный центр в Петрозаводске начали возводить еще в 2014 году. Изначально его планировали открыть осенью 2016 года, но сроки несколько раз переносились из-за плохой работы подрядных организаций. Стоимость возведения объекта оценивается в 2,5 млрд рублей. Центр рассчитан на 130 коек, в нем будут работать отделение патологии беременных, родовое, неонатальное и гинекологическое отделения. Здесь также будут консультировать рожениц и прогнозировать возможную патологию до наступления беременности.