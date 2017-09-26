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ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. человек готовы бороться с лесными пожарами в Приморье во время осеннего пожароопасного периода. Сейчас ни одного природного пожара в регионе не зарегистрировано, сообщила во вторник пресс-служба администрации края.
"Организовано 192 мобильных группы пожаротушения с численностью более 1,3 тыс. человек. В течение всего пожароопасного сезона на территории края в круглосуточном режиме работает Региональная диспетчерская служба, которая мониторит пожароопасную обстановку", - сообщил на селекторном совещании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций директор департамента лесного хозяйства края Дмитрий Рыбин.
Для предотвращения лесных пожаров в крае обустроено более 370 километров минерализованных полос, проведены контролируемые профилактические выжигания на территории более 4 тыс. гектаров, построены и отремонтированы дороги противопожарного назначения.
"Несмотря на то, что в данное время лесных пожаров на территории Приморья не выявлено, именно сейчас нужно готовиться к осеннему пожароопасному периоду, определить те болевые точки, на которые необходимо обратить особое внимание", - приводятся в сообщении слова Рыбина.
Среди основных задач муниципалитетов в осенний пожароопасный период 2017 года - приведение противопожарного водоснабжения населенных пунктов в исправное состояние, ревизия тяжелой и специальной техники, содействие физическим и юридическим лицам в вопросах создания и подготовки добровольных пожарных дружин и команд.
В ближайшее время в крае пройдут масштабные противопожарные учения с привлечением всех ведомств, ответственных за противопожарную безопасность, отмечается в сообщении.