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Правительство Чукотки ищет авиакомпании, которые заменят "ВИМ-Авиа" на рейсах в Москву

В стране
26 сентября, 10:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС
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ТАСС, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство Чукотского автономного округа ведет переговоры с четырьмя авиакомпаниями, которые в перспективе могут заменить авиакомпанию "ВИМ-Авиа" на рейсах между регионом и Москвой. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Чукотки.

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© Юрий Смитюк/ТАСС

СК возбудил дело в связи с задержками рейсов "ВИМ-Авиа"

Российская авиакомпания "ВИМ-Авиа". Досье

Росавиация начала внеплановую проверку "ВИМ-Авиа"

"Основные усилия направлены на поиск новых перевозчиков, которые могли бы заместить эту авиакомпанию. Окружное правительство ведёт переговоры с такими авиакомпаниями как S7, NordWind, "Аврора", "ИрАэро". Главная цель - наладить регулярное авиасообщение для пассажиров Чукотского автономного округа", - цитирует пресс-служба первого заместителя губернатора автономии Леонида Николаева.

В настоящее время в Москве находится губернатор Чукотки Роман Копин, который в числе глав других регионов принимает участие в работе антикризисного штаба Росавиации по ситуации с "ВИМ-Авиа". Ранее ТАСС сообщал, что 26 сентября аэропорт "Угольный" в Анадыре по просьбе авиакомпании продлит работу до 00:00 местного времени (15:00 мск), так как борт из Москвы вылетел с задержкой и прибудет ближе к полуночи.

При этом долги "ВИМ-Авиа" перед аэропортом за обслуживание самолетов составляют уже 7,5 млн рублей.

Проблемы авиакомпании

В понедельник стало известно, что Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа". По данным ведомства, длительные задержки рейсов связаны с задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями.

Ситуация с задержками рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" находится под контролем Минтранса, заявлял министр Максим Соколов. В Минтрансе также сообщили, что будет проведена оценка потенциальных финансовых рисков авиакомпании по перевозке пассажиров до конца текущего года.

Это уже вторая волна крупных задержек авиакомпании. В мае 2017 года перевозчик начал массово задерживать рейсы из разных аэропортов, компания объясняла это поздним прибытием воздушных судов.

Для стабилизации ситуации авиакомпания частично сократила чартерную программу на летний период, отменив 13 направлений. Также ликвидировать задержки помогли другие перевозчики. 

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