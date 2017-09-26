Более 700 автомашин скопилось на Керченской переправе в ожидании возобновления ее работы

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сентября./ТАСС/. Более 700 автотранспортных средств, в том числе легковых, грузовых и пассажирских автобусов, скопилось на Керченской паромной переправе, которая приостановила свою работу из-за сильного ветра, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе "Морской дирекции" - оператора переправы.

"Со стороны Крыма в очереди 300 легковых автомобилей, 60 грузовиков и 35 автобусов. Со стороны Кубани (порт "Кавказ") - 200 легковых, 100 грузовых автомобилей и 45 автобусов", - сообщила сотрудница пресс-службы.

По словам собеседницы агентства, улучшения погодных условий в Керченском проливе не стоит ожидать раньше четверга, 28 сентября 2017 года.

"Мы рекомендуем владельцам транспортных средств не планировать до этой даты поездки на переправу. О неблагоприятных погодных условиях сообщалось заранее", - сказала она. Ранее сообщалось, что с ночи понедельника Керченская паромная переправа приостановила свою работу из-за шторма и сильного ветра, который достигает 25 м/с.

Штормовое предупреждение в Крыму было объявлено, в связи с ожидаемым сильным ветром. Ожидалась также и приостановка работы Керченской переправы.

Керченская переправа является единственной транспортной артерией связывающей Крымский полуостров с материковой Россией.