В Приморье возобновились природные пожары

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ВЛАДИВОСТОК, 29 сентября. /ТАСС /. Пять лесных пожаров на площади около 36 га действуют в настоящее время в Приморском крае, очаги возгораний вновь зарегистрированы в регионе после более 3 месяцев перерыва. Об этом сообщает департамент лесного хозяйства администрации Приморского края.
"Сейчас в Приморье действует пять лесных пожаров в Кавалеровском районе на площади около 36 га. В тушении пожаров принимают участие более 40 человек, задействовано 11 единиц техники. Три пожара уже локализовано на площади 26 га", - сообщает департамент.
Отмечается, что основными причинами возникновения лесных пожаров остаются неконтролируемые сельскохозяйственные палы и неосторожное обращение с огнем жителей. Только за последние сутки пожарные четыре раза выезжали на тушение палов травы.
В Приморском крае лесные пожары происходят с марта по июнь и с конца сентября по ноябрь. В летнее время пожары практически не регистрируются из-за сезонных дождей.
По данным директора департамента лесного хозяйства края Дмитрия Рыбина, в этом году к осеннему сезону пожаров в муниципалитетах организовано 192 мобильных группы пожаротушения с численностью более 1,3 тысячи человек. В течение всего пожароопасного сезона на территории края в круглосуточном режиме работает региональная диспетчерская служба, которая проводит мониторинг ситуации. Всего с начала года зарегистрировано 389 лесных пожаров, выгорело более 10 тыс. га леса.