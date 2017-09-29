Синоптик: качество воздуха в Петербурге улучшится в ближайшие три дня благодаря ветру

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Качество атмосферного воздуха в Петербурге улучшится в ближайшие три дня. Ветер усилится и прочистит воздушный бассейн над городом, сообщил ТАСС главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.
"Всю неделю над городом господствует антициклон, в сочетании с высоким атмосферным давлением и безветрием он создал условия для накопления в нижних слоях атмосферы выхлопных газов и промышленных выборосов, ухудшая качество атмосферного воздуха. Через три дня ветер усилится и прочистит воздушный бассейн над Петербургом", - сказал собеседник агентства.
Туман, наблюдавшийся в четверг в северных районах города, полностью скрывший здание Лахта-центра, по словам эксперта, также вызван застоем воздуха.
По словам Колесова, во время действия антициклона дважды был побит рекорд сентября для Петербурга по высоте атмосферного давления. 26 сентября был побит рекорд 1906 года, когда атмосферное давление в Санкт-Петербурге достигло 1042 гПа (это 782 мм рт. ст.), 28 сентября не устоял и этот рекорд, давление поднялось до 1044,5 гПа (783 мм рт.ст.). "Пик высокого давления пройден, оно начинает понижаться", - сказал Колесов.