Синоптик: сентябрь в Петербурге превзошел лето по продолжительности погоды без дождей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Декада без дождей в конце сентября позволила синоптикам сделать вывод, что бабье лето в Петербурге превзошло настоящее лето по продолжительности погоды без осадков. Об этом сказал корреспонденту ТАСС главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

Бабье лето в этом году превзошло само лето по количеству дней без дождей. Благодаря антициклону 11 дней подряд в Петербурге не было осадков. Летом самый продолжительный период без дождей наблюдался в августе - это было всего пять дней подряд", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, антициклон вызвал и негативные явления, приведя к застою атмосферного воздуха. Также в период его действия дважды, 26 и 28 сентября, был побит рекорд по высоте атмосферного давления для сентября в Петербурге. 26 сентября был побит рекорд 1906 года. В четверг, 28 сентября, атмосферное давление достигло пика, поднявшись до 1044,5 гПа (783 мм рт.ст.) и начало понижаться.