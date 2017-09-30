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На поселки получателей гектаров в Хабаровском крае потребуется более 750 млн рублей

В стране
30 сентября, 4:46 UTC+3 КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов

На территории региона определены семь приоритетных территорий компактного размещения земельных участков

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КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 30 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Создание инфраструктуры для мест компактного размещения земельных участков получателей "дальневосточного гектара" в Хабаровском крае потребует более 750 млн рублей расходов. Об этом ТАСС сообщила региональный министр - уполномоченный по реализации федерального закона о выдаче гектаров в Наталья Якутина.

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"Правительством края совместно с органами местного самоуправления края поставлена задача по обеспечению компактно расположенных земельных участков объектами энергетики и дорогами. Для выполнения этой задачи необходимо 750,1 млн рублей", - сказала Якутина.

Она добавила, что на территории региона определены семь приоритетных территорий компактного размещения земельных участков, предоставленных гражданам в безвозмездное пользование. Подготовлены дорожные карты по образованию одного нового населенного пункта около села Кругликово (район им. Лазо) и расширению границ существующего населенного пункта - села Краснознаменка (Хабаровский район).

По ее словам, из граждан, получивших земельные участки, 49% в Хабаровском крае определились с видом разрешенного использования земельного участка. В основном граждане берут земельные участки для индивидуального жилищного строительства (24% от общего количества), выращивания сельскохозяйственных культур (16%). "В Советско-Гаванском районе гражданин взял участок под разведение элитных пород быков и кур, в Хабаровском районе для размещения птицеводческой фермы. В районе озера Амут участки планируется использовать под создание туристско-рекреационной зоны", - привела примеры министр - уполномоченный по "дальневосточному гектару".

Гранты, субсидии и кредиты

Собеседница ТАСС отметила, что на поддержку проектов освоения земель предусмотрено более 1 млрд рублей. Это гранты на развитие фермерских хозяйств и семейных животноводческих ферм (75,3 млн рублей в 2017 года), социальные выплаты на строительство жилья для граждан, живущих в сельской местности (30,7 млн рублей).

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Фондом поддержки малого предпринимательства Хабаровского края предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства микрозайм "Дальневосточный" до 3 млн рублей под 9% годовых на срок до 36 месяцев (объем финансирования на 2017 год - 50 млн рублей).

Почта-банк предоставляет кредиты гражданам на освоение "дальневосточного гектара" от 3 тыс. до 600 тыс. рублей на срок от шести до 60 месяцев под 8,5% или 10,5%. Под этот кредит граждане имеют возможность выбрать и приобрести товары и услуги из представленной Почта-банком группы товаров.

В июле 2017 года по результатам конкурса на грантовую поддержку начинающих фермеров признаны победителями девять глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Общая сумма грантовой поддержки составила 23,5 млн рублей. На территории края два жителя уже подали заявки на получение микрозайма "Дальневосточный" (Советско-Гаванский район, Ванинский район) на общую сумму 5,5 млн рублей, а Почта-банком одобрен кредит по льготной ставке 21 жителю края, из которых шесть получили кредит на приобретение сельскохозяйственной техники.

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