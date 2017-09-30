Новую дорогу к водопаду "Белые мосты" в Карелии сдадут в 2018 году

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Водопад "Белые мосты" и горный парк "Рускеала" в Карелии станут доступнее для туристов благодаря строящимся новым автомобильным дорогам. Трассу к "Рускеале" планируется сдать в 2017 году, к "Белым мостам" - в 2018 году, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе главы республики.

"Дорогу к "Белым мостам" протяженностью около 10 километров планируется сдать в следующем году. Полным ходом также идут работы по возведению асфальтовой автодороги к горному парку "Рускеала" - взамен действующей, которая проходит по населенному пункту. Ее планируется запустить уже в этом году", - уточнили в пресс-службе.

Ход работ оценил во время поездки к объектам глава Карелии Артур Парфенчиков. "В рамках, в том числе, государственно-частного партнерства мы строим здесь две дороги, проводим электричество, планируем создать гостиничные комплексы", - процитировала руководителя региона его пресс-служба.

Современный причал на Ладоге

Для привлечения туристов в Карелию в Питкяранстком районе республики также строят причал на побережье Ладожского озера, в поселке Хийденсельга. Планы по его реконструкции Парфенчиков обсудил с руководством ЗАО "Ладожский лесопильный завод", который использует принадлежащую ему пристань для отгрузки пиломатериалов.

"Нам важно, чтобы в Приладожский туристический кластер начали заходить крупные пассажирские суда. Один из таких приоритетных проектов сегодня - это Хийденсельга. Туристы смогут приезжать сюда в ходе посещения острова Валаам. Необходимо, чтобы суда могли где-то делать дополнительные туристические остановки", - сказал Парфенчиков.

Новый пассажирский причал позволит туристам отправляться из Хийденсельги к водопаду "Белые мосты" и парку "Рускеала" по воде. Для обустройства причала необходимо провести ремонтные работы и углубить дно. Развитием береговой инфраструктуры Ладожского озера вблизи Хийденсельги займется специальная рабочая группа, которая будет сформирована в начале октября.

По прогнозам министра культуры Алексея Лесонена, строительство новых дорог к "Белым мостам" и "Рускеале" позволит в разы увеличить количество туристов, посещающих Северное Приладожье и Карелию в целом.

Всего в Карелии находятся более 4 тыс. уникальных памятников истории и культуры, природных памятников, известных исторических мест. Путешественников готовы принять более 300 отелей, гостиниц, хостелов и баз отдыха, которые могут единовременно предоставить 10 тыс. мест. Карельские власти ожидают увеличение турпотока с 760 тыс. человек в 2016 году до 1 млн человек к 2020 году.

Доля доходов от туризма может возрасти с нынешних 5% до 30% регионального бюджета, отмечал ранее глава региона.

О туристических объектах

"Белые мосты" - водопад на реке Кулисмайоки в Питкяранстком районе Карелии высотой 17-19 метров, самый высокий водопад в Южной Карелии. В 1999 году решением правительства региона на прилегающей к водопаду территории был создан гидрологический памятник природы "Белые мосты" площадью 88 гектаров для сохранения в естественном состоянии водопада и расположенных рядом природных комплексов.

Горный парк "Рускеала" - это природный памятник, но вместе с тем тут можно проследить и историю горного дела России и Финляндии в рамках познавательного маршрута "Подземная Рускеала". Добытый в этих местах мрамор использовался для облицовки Казанского и Исаакиевского соборов, Зимнего и Мраморного дворцов. Главной достопримечательностью горного парка до открытия "Подземной Рускеалы" был затопленный мраморный карьер, который начал принимать туристов в 2005 году.

Создатель "Рускеалы" Александр Артемьев сообщил главе республики, что рядом с новой дорогой расположится автостоянка на 3 тыс. мест, информационный центр, кафетерий, а ближе к воде будут обустроены места для кемперов.