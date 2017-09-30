Фестиваль этнической музыки и банного дела впервые открылся в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек принимают участие в открывшемся в субботу в Пятигорске Международном фестивале этнической музыки и фестивале русской бани, народных традиций и ремесел, впервые организованном в городе.

"Соединение бани и этноса, в принципе, витало в воздухе, как объединение двух частей здорового образа жизни - правильной бани и чистой духовной музыки. Но на такого уровня площадке происходит впервые", - рассказал ТАСС соорганизатор фестиваля, руководитель ансамбля "Лествица" Владимир Гуськов.

На два дня территория у Новопятигорского озера станет площадкой для зарубежных и отечественных музыкантов. Участие в фестивале примут коллективы из Амстердама, Тегерана, Берлина, отечественные исполнители, играющие в жанре фолк, этно, поп, рок и других.

Разные виды бани

На берегах озера также проходит фестиваль русской бани, народных традиций и ремесел, на территории которого развернуты банная деревня, СПА-зона, ресторанный дворик, ярмарка, фото-зона, детская, спортивная и фитнес-площадки. На фестивале установлены специальные банные павильоны со стеклянным окном для демонстрации методов парения, массажа, очищения и оздоровления. Для всех желающих пройдут мастер- классы по парению, вязанию веников и народным ремеслам.

Как рассказал один из соорганизаторов фестиваля, руководитель Кубанской банной ассоциации, технолог банного дела Алексей Белый, русская баня включает в себя как минимум 50 разновидностей, объединенных общими принципами. "Мы уделим внимание и кубанской бане, и среднерусским традициям, и восточным направлениям, и, конечно, банной культуре Кавказа с ее мощным фитотерапевтическим компонентом", - сказал он.

Дегустации и ярмарка

В гастрономической части фестиваля пройдут также мастер-классы и дегустации от шеф-поваров лучших кафе и ресторанов города, гастрономические конкурсы и кулинарные шоу. Кроме того, работает зона пикника. На ярмарке представлены банные аксессуары, сувениры, травяные чаи, мед, различные сладости.

Фестиваль организован Банной ассоциацией Кавказских Минеральных Вод при поддержке администрации Пятигорска, Пятигорской и Черкесской епархии.

Мероприятие завершится 1 октября.