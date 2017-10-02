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Рыбоводы Ленобласти в несколько раз увеличат объем производства форели к 2020 году

В стране
2 октября, 14:24 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, октября. /ТАСС

В Росрыболовстве полагают, что толчком к кратному увеличению объемов производства в регионе стала технологическая модернизация рыбоводных хозяйств

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Объем производства форели на рыбоводческих предприятиях Ленинградской области вырастет в несколько раз к 2020 году. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Северо-Западном территориальном управлении Росрыболовства.

"В 2017-2020 годах планируется кратное увеличение объема выращивания форели, что связано с технологической модернизацией рыбоводных хозяйств, увеличением их производственных мощностей и открытием новых", - отметили в пресс-службе.

По официальной информации, за первое полугодие 2017 года хозяйствами Подпорожского района выращено форели на 30% больше, чем за весь 2016 год, что составило 214,8 тонн.

Планируемый объем ООО "Гавань" выращенной радужной форели к концу 2017 года - 280 тонн, 2018 года - 450 тонн. Далее предприятие рассчитывает производить 588 тонн в год. В планах рыбоводческих организаций Подпорожского района к концу текущего года вырастить 550-600 тонн форели, что в четыре раза превысит объем 2016 года.

Общий планируемый объем производства радужной форели региональными предприятиями Ленинградской области в 2017 году, по информации Росрыболовства, составляет 8,2 тыс. тонн, что на 1 тыс. тонн превысит показатель 2016 года. В Росрыболовстве полагают, что толчком к кратному увеличению объемов производства стала технологическая модернизация рыбоводных хозяйств, а также регулярно реализуемые на территории региона меры поддержки аквакультуры.

"За первый и второй квартал текущего года рыбоводным хозяйствам Ленинградской области выплачено 30 млн рублей на приобретение кормов. На приобретение техники для рыбоводных хозяйств цифру указать невозможно, поскольку выплата осуществляется общая на всю сельскохозяйственную технику региона", - отметили в ведомстве.

Ленинградская область входит в тройку российских регионов-лидеров по выращиванию радужной форели в садках. Основной рынок сбыта - Санкт-Петербург, Москва и Московская область. В целом за первое полугодие 2017 года областными предприятиями уже реализовано 1,7 тыс. тонн товарной форели, что почти в два раза превышает объем за аналогичный период прошлого года.

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