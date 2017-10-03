За ивановскими лесами впервые проследили из космоса, с воздуха и земли

Леса занимают практически половину территории Ивановской области: из двух миллионов гектаров общей площади один — леса. Зная это, сразу понимаешь, насколько актуально следить за тем, чтобы очаги возгорания если и появлялись, то быстро тушились. О том, какой метод внедрили в этом году ивановские лесничие, как они выявляют потенциально опасные участки и какая техника применяется для оперативного реагирования на возможные ЧС в зеленой зоне, — в материале ТАСС.

Четыре уровня

Система объединяет в себе несколько способов наблюдения за лесными пожарами. "Ивановская область относится к зоне наземного мониторинга за обстановкой, поэтому первым и основным способом наблюдения всегда было патрулирование лесных массивов силами сотрудников Центра по охране лесов области, работниками лесничеств и арендаторами", — рассказал ТАСС председатель комитета лесного хозяйства региона Михаил Яковлев.

Основным нововведением этого года стала установка так называемого четвертого уровня мониторинга — системы "Лесохранитель". Это несколько видеокамер, расположенных на вышках операторов сотовой связи. Картинка с камер в реальном времени передается диспетчеру Михаил Яковлев председатель комитета лесного хозяйства Ивановской области

Он уточнил, что позже к этому виду наблюдения добавился мониторинг обстановки с воздуха с применением беспилотного летательного аппарата и авиации, которая используется для наблюдения за состоянием газопровода, проходящего через территорию региона, а параллельно инспектор комитета лесного хозяйства может оценить пожароопасную обстановку.

Третий уровень системы — космический мониторинг с получением данных о термоточках с космических спутников несколько раз за сутки. Горячие точки отражаются на электронной карте, и сотрудники лесоохраны выезжают на место для проверки — является ли точка пожаром в лесном массиве или, например, там сжигают порубочные остатки.

"Основным нововведением этого года стала установка так называемого четвертого уровня мониторинга — системы "Лесохранитель", которая включает в себя несколько видеокамер, расположенных на вышках операторов сотовой связи. Картинка с камер в реальном времени передается диспетчеру", — отметил Яковлев.

Развернуть Председатель комитета лесного хозяйства Ивановской области Михаил Яковлев рассказывает о системе мониторинга пожаров © Пресс-служба правительства Ивановской области Председатель комитета лесного хозяйства Ивановской области Михаил Яковлев рассказывает о системе мониторинга пожаров © Пресс-служба правительства Ивановской области

"Обзор камеры — 360 градусов, видимость — порядка 40 километров, а до 25 километров она [камера] определяет дальность до точки и азимут, то есть мы можем определить точно координаты возгорания и выехать на это место", — сказал Михаил Яковлев.

В настоящее время камеры установлены в двух районах региона — одна в Южском и две в Пестяковском. По словам председателя регионального комитета лесного хозяйства, они установлены на самых уязвимых участках, где в 2010 году лесникам пришлось столкнуться с наиболее сильными возгораниями в лесах.

"В следующем году хотелось бы довести число камер хотя бы до десяти, а в идеале на весь регион их нужно 30 — тогда мы смогли бы получить полную картинку о состоянии леса в реальном времени", — поделился планами Яковлев.

Заменить человека

В отличие от техники людей для наблюдения за обстановкой сегодня много не нужно. "В круглосуточном режиме за обстановкой может следить всего один человек. Он получает картинку с камеры, видит термоточки на карте, получает сведения от наземного патрулирования и результаты авиаразведки", — сказал Яковлев.

Кроме того, некоторые функции система выполняет без участия человека — камеры на вышках автоматически фиксируют картинку на возгорании, а также умная электроника способна отличить дым от тумана.

В следующем году хотелось бы довести число камер хотя бы до десяти, а в идеале на весь регион их нужно 30 — тогда мы смогли бы получить полную картинку о состоянии леса в реальном времени Михаил Яковлев председатель комитета лесного хозяйства Ивановской области

Яковлев также добавил, что использование четырехуровневой системы помогло более чем в 10 раз уменьшить число штатных единиц лесных инспекторов, и сейчас оно составляет 180 единиц.

При этом он добавил, что далеко не все из 180 сотрудников комитета лесного хозяйства имеют возможность заниматься патрулированием лесов. "Инспекторы ходят в суды, проверяют организации и проводят другую административную работу. Если у меня одновременно в лесах находится хотя бы 50 человек — это уже хорошо", — отметил председатель комитета.

С ним согласен и Илья Левашов, начальник Центра по защите лесов Ивановской области, сотрудники которого занимаются непосредственным тушением возгораний, а также восстановлением лесных массивов — подготовкой почв и посадкой деревьев. "С начала применения системы мониторинга у сотрудников центра высвободилось много времени, которое можно потратить на лесовосстановление и другие мероприятия", — рассказал он ТАСС. И это уже принесло результаты: в 2017 году годовой план по лесовосстановлению Ивановская область перевыполнила.

Другие сферы применения

Система мониторинга за лесными пожарами не только служит для обнаружения возгораний, но и является эффективным инструментом для пресечения преступлений в лесах. В частности, по камерам можно определить места незаконных вырубок или незаконных сжиганий остатков вырубок.

"С камеры можно даже увидеть номер лесовоза и через компьютер оперативно узнать, на каких основаниях он там находится, что везет и кому принадлежит", — отметили в комитете.

Информация о передвижениях автомобилей может пригодиться сотрудникам МВД для расследования преступлений, а спасатели МЧС с помощью видеонаблюдения могут обнаружить не только возгорания в лесах, но и бытовые пожары — один из таких случаев произошел при презентации системы в этом году, когда пожар был зафиксирован в хозяйственной постройке.

Пятый уровень

Однако, по словам Ильи Левашова, электроника и автоматика пока не способны окончательно заменить живого человека — в этом году на территории лесов Ивановской области произошло всего три природных пожара, два из них были обнаружены по сообщениям очевидцев, а третий — в результате наземного патрулирования сотрудниками центра.

"Неравнодушные люди, которые сообщают нам об опасности, — это, можно сказать, пятый уровень нашей системы, без которого, увы, никак", — отметил собеседник агентства.

При этом он добавил, что, несмотря на небольшое количество пожаров в текущем году из-за дождливого лета, проверить систему "в боевых условиях" все равно получилось, так как мониторинг проводился в круглосуточном режиме и с помощью него выявлялись, например, факты сжигания остатков на местах вырубки леса. "Возможно, это даже к лучшему, что систему удалось проверить в спокойном режиме — она работает так, как должна работать, и определяет все возможные источники опасности", — сказал Левашов.

Цена вопроса

Поскольку Ивановская область относится к зоне наземного патрулирования, из федерального бюджета не выделяется большой объем средств на вопросы охраны лесов от пожаров. Использование системы позволяет экономить не только людские ресурсы, но и деньги — в настоящее время около 500 тыс. рублей тратится на обслуживание "Лесохранителя" с тремя камерами в течение пожароопасного периода.

С начала применения системы мониторинга у сотрудников центра высвободилось много времени, которое можно потратить на лесовосстановление и другие мероприятия Илья Левашов начальник Центра по защите лесов Ивановской области

Глава комитета лесного хозяйства региона отмечает, что в случае увеличения количества вышек с камерами расходы вырастут незначительно. "За десять камер в течение полугода придется заплатить порядка 1,5 млн рублей — это в любом случае дешевле, чем постоянно гонять технику для патрулирования или восстанавливать леса после пожаров", — заключил Яковлев.

Андрей Грязнов