Врио главы Ненецкого АО предстоит решить задачи бюджета и подготовки к зиме

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НАРЬЯН-МАР, 2 октября. /ТАСС/. Главные задачи, которые предстоит решить врио главы Ненецкого автономного округа Александру Цыбульскому, - подготовка региона к зиме и наполняемость бюджета, сообщил в понедельник журналистам полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.
"Масса задач: транспортное сообщение, качество жизни, (которое) определяется внешним видом городов. Самое главное - это подготовка к зиме и подготовка бюджета. А дальше совместно с депутатами и жителями будет доработана стратегия (развития) региона", - сказал Цуканов.
Полпред в понедельник представил Цыбульского представителям законодательной и исполнительной власти округа, руководителям предприятий и учреждений НАО. "Задачи поставил президент: это динамичное развитие округа, улучшение качества жизни жителей, это особая территория, регион попал в Арктическую зону. Необходимо активно участвовать в работе арктической комиссии. Постараться сделать так, чтобы те деньги, которые выделяются по этим программам, дошли до региона", - добавил Цуканов.
28 сентября президент России Владимир Путин назначил 38-летнего замглавы Минэкономразвития Александра Цыбульского врио губернатора Ненецкого автономного округа. Цыбульский сменил 43-летнего Игоря Кошина, который возглавлял округ с 2014 года.