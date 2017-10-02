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Эксперты: после запуска Крымского моста жители полуострова ощутят снижение цен

В стране
2 октября, 15:47 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 2, октября. /ТАСС

Ранее власти Крыма сообщали о завышенных ценах на товары, в том числе и на бензин, которые превышали цены в других регионах страны на 15-20%

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Жители Крыма ощутят снижение цен на товары после введения в строй Крымского моста через Керченский пролив, который соединит полуостров с материковой Россией, сообщили журналистам в понедельник в Симферополе член "Изборского клуба" Михаил Делягин.

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В декабре 2018 года первый автомобиль должен проехать по мосту через Керченский пролив

"Цены на товары должны снизиться, просто потому, что будет дешевле транспортировка", - отметил экономист Делягин.

С ним согласился и первый заместитель председателя "Изборского клуба" Олег Розанов.

"Мост очень сильно поможет Крыму. Проезд по нему будет абсолютно бесплатным. Поэтому стоимость товаров будет удешевляться, и мы рассчитываем, что цены в Крыму упадут", - сказал он.

Ранее крымские власти заявляли о завышенных ценах на товары, в том числе и на бензин, которые превышали цены в соседних регионах РФ на 15-20%.

Глава Крыма Сергей Аксенов, в частности, не исключал сговора владельцев АЗС по высоким ценам на топливо. Товары, в том числе ряд продуктов питания, строительных материалов, топливо завозится в Крым по основной транспортной артерии - Керченской паромной переправе.

Экспертный "Изборский клуб" - сообщество известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2012 во время празднования 1150-летия Изборска. Председатель клуба - писатель Александр Проханов.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования.

Его протяженность составит 19 км. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.

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