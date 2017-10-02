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Полпред Цуканов проинспектировал сданную школу-долгострой в НАО

В стране
2 октября, 17:38 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 2, октября. /ТАСС

Полпред рекомендовал директору ознакомиться с опытом организации учебного процесса и досуга на примере работы общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, Ленинрадской области, Калининграда

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АРХАНГЕЛЬСК, 2 октября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов в понедельник посетил школу-долгострой в поселке Красное Ненецкого автономного округа, строительство которой он брал на контроль. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

"Дети ждали эту школу не один год... Главное, что сегодня школа запущена. <...> Подрядчики довели строительство объекта до конца. По большому счету, я доволен, дети и педагоги, на мой взгляд, также довольны", - приводит пресс-служба слова Цуканова. Полпред осматривал школу в августе, когда степень готовности объекта была 90%. Тогда он обозначил срок сдачи объекта 30 сентября 2017 года. Школа была сдана 28 сентября.

Цуканов проинспектировал новостройку совместно с врио губернатора НАО Александром Цыбульским, заместителем генерального прокурора РФ Александром Гуцаном, осмотрел территорию и помещения школы, пообщался с учениками и педагогами, оценил оборудование классов техникой и мебелью, степень владения поселковых педагогов новыми образовательными технологиями.

"Еще необходимо отладить некоторые образовательные механизмы, запустить оборудование, обучить преподавателей работать на нем, оснастить спортивный зал. Дооборудовать кабинеты современными техническими средствами обучения и обеспечить учебно-методическими материалами. Также необходимо обустроить рекреационные зоны для комфортного отдыха учеников", - цитирует пресс-служба полпреда.

Полпред рекомендовал директору учебного учреждения ознакомиться с опытом организации учебного процесса и досуга для школьников на примере работы общеобразовательных учреждений регионов Северо-Запада: Санкт-Петербурга и Ленинрадской области, а также Калининграда.

Цуканов отметил, что "спустя рукава" строить за государственный счет недопустимо, тем более социально значимые объекты. Задача органов местного самоуправления и региональной власти отслеживать, чтобы каждая государственная копейка дошла до жителей в виде качественной услуги, в данном случае образовательной.

Школа-долгострой

Заказчиком строительства школы в Красном является администрация Заполярного района. Новое здание, согласно госконтракту, должно было принять детей еще в 2014 году. Из- за доведения школы до состояния долгостроя в отношении главы администрации Заполярного района Олега Холодова в августе было возбуждено уголовное дело.

Новое трехэтажное здание школы рассчитано на организацию образовательного процесса по современным стандартам для 300 детей. Кроме учебных классов, в нем располагается спортзал, мастерские, медицинский блок и столовая, кабинет ОБЖ, актовый зал, библиотека, кабинет психолога и административный блок.

В цокольном этаже размещено помещение для оздоровительных занятий, музейная комната, помещение профилактического ультрафиолетового облучения, тир для стрельбы из пневматического оружия. На сегодня в школе поселка Красное учится 215 школьников.

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Персоны
Цуканов, Николай Николаевич Цыбульский, Александр Витальевич
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