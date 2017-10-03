Ставрополье и КЧР лидируют среди регионов СКФО по уровню оплаты за газ и свет

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ЕССЕНТУКИ, 3 октября. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия и Ставропольский край имеют самый высокий уровень оплаты населения за газ и электроэнергию. Об этом по итогам совещания по вопросам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Северо-Кавказского федерального округа сообщил журналистам министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.
"Сегодня есть позитивные примеры, где уже и население осознает свою ответственность и демонстрирует позитивные результаты. Мы привели в пример Карачаево-Черкесию, Ставропольский край, где самый высокий уровень оплаты. То есть это показывает, что там, где идет правильная работа с жителями, где организовано, с одной стороны, качественное предоставление услуг, с другой стороны адекватно налажены система сбора, справедливо выставление счетов - там уже есть позитивный результат", - сказал он.
Ранее сообщалось, что долги населения Северного Кавказа за газ достигли 61 млрд рублей - это почти 84% всех задолженностей населения России. Собираемость платежей с населения на протяжении прошлого года составляла от 20% (в Ингушетии) до 99,3% (в Ставропольском крае).