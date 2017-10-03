Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ставрополье и КЧР лидируют среди регионов СКФО по уровню оплаты за газ и свет

В стране
3 октября, 21:03 UTC+3 ЕССЕНТУКИ ЕССЕНТУКИ 3, октября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что долги населения Северного Кавказа за газ достигли 61 млрд рублей - это почти 84% всех задолженностей населения России

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕССЕНТУКИ, 3 октября. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия и Ставропольский край имеют самый высокий уровень оплаты населения за газ и электроэнергию. Об этом по итогам совещания по вопросам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Северо-Кавказского федерального округа сообщил журналистам министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

"Сегодня есть позитивные примеры, где уже и население осознает свою ответственность и демонстрирует позитивные результаты. Мы привели в пример Карачаево-Черкесию, Ставропольский край, где самый высокий уровень оплаты. То есть это показывает, что там, где идет правильная работа с жителями, где организовано, с одной стороны, качественное предоставление услуг, с другой стороны адекватно налажены система сбора, справедливо выставление счетов - там уже есть позитивный результат", - сказал он.

Ранее сообщалось, что долги населения Северного Кавказа за газ достигли 61 млрд рублей - это почти 84% всех задолженностей населения России. Собираемость платежей с населения на протяжении прошлого года составляла от 20% (в Ингушетии) до 99,3% (в Ставропольском крае).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Персоны
Кузнецов, Лев Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
МИД Украины требует от РФ отменить призыв на военную службу в Крыму и Севастополе
4
"Моя должность — Абдулатипов": чем запомнился ушедший в отставку глава Дагестана
5
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
6
Саакашвили просит политического убежища на Украине
7
Экс-глава Дагестана планирует работать на должности федерального уровня
Темы дня
Новости партнеров
Реклама