Ставрополье и КЧР лидируют среди регионов СКФО по уровню оплаты за газ и свет

ЕССЕНТУКИ, 3 октября. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия и Ставропольский край имеют самый высокий уровень оплаты населения за газ и электроэнергию. Об этом по итогам совещания по вопросам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Северо-Кавказского федерального округа сообщил журналистам министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

"Сегодня есть позитивные примеры, где уже и население осознает свою ответственность и демонстрирует позитивные результаты. Мы привели в пример Карачаево-Черкесию, Ставропольский край, где самый высокий уровень оплаты. То есть это показывает, что там, где идет правильная работа с жителями, где организовано, с одной стороны, качественное предоставление услуг, с другой стороны адекватно налажены система сбора, справедливо выставление счетов - там уже есть позитивный результат", - сказал он.

Ранее сообщалось, что долги населения Северного Кавказа за газ достигли 61 млрд рублей - это почти 84% всех задолженностей населения России. Собираемость платежей с населения на протяжении прошлого года составляла от 20% (в Ингушетии) до 99,3% (в Ставропольском крае).