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Чемпионат по боям роботов пройдет на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

В стране
4 октября, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Креативный продюсер ВФМС-2017 добавил, что в рамках фестиваля также пройдет выставка образцов роботов

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Чемпионат по спортивным боям роботов, в котором примут участие команды примерно из 20 стран, состоится на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в октябре в Сочи. Об этом сообщил в среду креативный продюсер ВФМС-2017 Илья Бачурин на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, одной из самых ярких программ фестиваля будет "шоу роботов, в рамках которого пройдет и чемпионат по спортивным боям роботов".

К этому событию готовятся очень серьезно, "в соответствии со всеми стандартами международной ассоциации боев роботов", отметил Бачурин.

"По системе плей-офф около 20 команд из разных стран мира, таких, как Великобритания, Индия, Китай, Казахстан, будут бороться за победу", - сказал он.

Бачурин добавил, что, кроме этого, в рамках фестиваля пройдет выставка образцов роботов, на которой участникам будут рассказывать о возможностях умных машин.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

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