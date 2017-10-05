В Грозном в День города откроют гостиницу, сквер и сыграют свадьбу 199 молодых пар

ГРОЗНЫЙ, 5 октября. /ТАСС/. Торжественное бракосочетание 199 пар пройдет в цветочном парке Грозного в День города. В рамках празднования также запланировано открытие сквера, гостиницы и закладка капсулы под строительство Ледового дворца, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной мэрии.

"Свадьба 199 пар пройдет под навесом эксклюзивного шатра вантовой конструкции с восемью напоминающими горы вершинами. На улице Лорсанова в этот день начнет работу флагманский клиентский центр "Почта Банка". На берегу Грозненского моря планируется провести торжественную закладку капсулы под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем и открытие гостиницы "Турист", - сообщили в пресс-службе.

На центральной площади Грозного в день 199-летия со дня основания города состоится открытие этносела, в котором каждый район республики представит свое подворье, показывающее быт чеченского народа. Также будут организованы сельскохозяйственная и художественная выставка, концерты и мотошоу. Развлекательные парки города в праздник будут работать бесплатно.

Годом основания столицы Чечни считается 1818 год, когда на берегу реки Сунжи была заложена крепость Грозная. В 1869 году на ее месте стал возводиться город. Сегодня Грозный - один из самых крупных городов Северного Кавказа с населением свыше 250 тыс. человек.