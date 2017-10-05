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В Грозном на берегу Чернореченского водохранилища открылась гостиница

В стране
5 октября, 20:58 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 5, октября. /ТАСС

В отеле 96 номеров эконом-класса, сообщил первый заммэра города Ибрагим Бурсагов

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© Таисия Боршигова/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 5 октября. /ТАСС/. Гостиница почти на 100 номеров открылась в Грозном в День города на берегу Чернореченского водохранилища, сообщил ТАСС первый заммэра столицы Чечни Ибрагим Бурсагов.

"Открыли отель "Тийналла", на русский язык это название переводится как "тишина". В гостинице 96 номеров эконом-класса... Отель со всеми удобствами, спортзалом, фитнес-клубом, бассейном", - сказал собеседник агентства.

В число номеров входят и семейные, где смогут разместиться многодетные семьи, а также номера для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Строительство отеля было профинансировано Фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Датой основания Грозного считается 1818 год. Тогда на берегу реки Сунжи русскими войсками была заложена крепость Грозная, входившая в состав Кавказской укрепленной линии. В 1869 году крепость, которая к тому времени утратила военное значение, была преобразована в окружной город Терской области. Сегодня Грозный, с населением более 290 тыс. человек, является одним из крупнейших городов Северного Кавказа.

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