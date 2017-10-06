Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Туристам в Кабардино-Балкарии предложат прокатиться на паровозе

В стране
6 октября, 17:39 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 6, октября. /ТАСС

Кроме того, власти республики разрабатывают совместно с "РЖД Тур" туристические маршруты в Москву и Санкт-Петербург

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 6 октября. /ТАСС/. Транспортники и работники сферы туризма в Кабардино-Балкарии разрабатывают маршруты по железной дороге. В частности, отдыхающим предложат проехать до соседнего Владикавказа на паровозной тяге, сообщила в пятницу пресс-служба госкомтранса республики.

"Госкомтранс и минкурортов КБР а также компания "РЖД Тур" ведут активную работу по открытию новых туристических маршрутов на территории Кабардино-Балкарской Республики с привлечением железнодорожного транспорта. В планах "РЖД Тур" есть разработка туристических маршрутов из КБР в Москву и Санкт-Петербург, а также маршруты на поездах на паровой тяге во Владикавказ, Пятигорск и Минеральные Воды", - говорится в сообщении.

В нем говорится, что в настоящее время маршрутная линейка на Северо-Кавказской железной дороге представлена экскурсиями в Москву, Санкт-Петербург, Новороссийск, а также ретро-турами в Таганрог, Волгоград, Новочеркасск и вокруг Ростова-на-Дону.

Кроме того, совместно с местными туроператорами в КБР разработаны одно- и двухдневные экскурсионные маршруты из Ростова-на-Дону в КБР. Проработаны варианты туристических маршрутов в период весенних и осенних школьных каникул в 2018 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ростовская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бизнесмены Владимирской области помогут пострадавшим при столкновении автобуса и поезда
2
Источник: в Москве эвакуированы Курский, Киевский и Рижский вокзалы
3
Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса означает, что Украина выходит из минского процесса
4
Учитель школы Краснодара уволена после отказа принять "слишком скромный" подарок учеников
5
Число "заминированных" торговых центров в Москве выросло до 10
6
Вертолет ВКС РФ совершил в Хаме вынужденную посадку из-за неисправности
7
Васильев отправил в отставку правительство Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама