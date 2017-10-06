Туристам в Кабардино-Балкарии предложат прокатиться на паровозе

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НАЛЬЧИК, 6 октября. /ТАСС/. Транспортники и работники сферы туризма в Кабардино-Балкарии разрабатывают маршруты по железной дороге. В частности, отдыхающим предложат проехать до соседнего Владикавказа на паровозной тяге, сообщила в пятницу пресс-служба госкомтранса республики.
"Госкомтранс и минкурортов КБР а также компания "РЖД Тур" ведут активную работу по открытию новых туристических маршрутов на территории Кабардино-Балкарской Республики с привлечением железнодорожного транспорта. В планах "РЖД Тур" есть разработка туристических маршрутов из КБР в Москву и Санкт-Петербург, а также маршруты на поездах на паровой тяге во Владикавказ, Пятигорск и Минеральные Воды", - говорится в сообщении.
В нем говорится, что в настоящее время маршрутная линейка на Северо-Кавказской железной дороге представлена экскурсиями в Москву, Санкт-Петербург, Новороссийск, а также ретро-турами в Таганрог, Волгоград, Новочеркасск и вокруг Ростова-на-Дону.
Кроме того, совместно с местными туроператорами в КБР разработаны одно- и двухдневные экскурсионные маршруты из Ростова-на-Дону в КБР. Проработаны варианты туристических маршрутов в период весенних и осенних школьных каникул в 2018 году.