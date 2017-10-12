"Мы повезем детей в Сындасско — в долганский Лондон"

Семейная община "Хаски Тыал" из маленького арктического поселка Волочанка выиграла президентский грант на проект по возрождению национальных традиций долган среди молодежи. Проект развивается на базе местной школы, которую возглавляет Денис Теребихин.

Самый молодой народ Арктики

В Волочанке живут около 500 человек. Большинство из них долгане — представители самого молодого народа Арктики, есть и нганасане — напротив, из самого древнего народа. В поселке есть школа, детский сад, больница, дом культуры, котельная, метеостанция, авиаплощадка и три магазина.

Волочанка расположена в самом центре Таймыра, в 400 километрах от райцентра Дудинки — единственного "портала" в большой мир. Добраться туда можно только рейсовым вертолетом. Билеты в обе стороны стоят около 9 тыс. рублей. Дудинка лежит на запад от Волочанки, но, чтобы попасть в восточные поселки Таймыра, все равно нужно лететь через райцентр. Есть еще зимники — зимние дороги, — но с учетом местных просторов, полярной ночи и непредсказуемой погоды до соседнего поселка можно добираться неделями.

Развернуть Школьницы в национальных долганских костюмах © Андрей Кийко Школьницы в национальных долганских костюмах © Андрей Кийко

Минувшей весной школа в Волочанке внезапно прославилась. К окончанию учебного года дети остались без учителей английского языка и математики — педагоги уехали на большую землю. Проблема решилась неожиданно.

Фотограф Андрей Кийко разместил в интернете снимки школьников в национальных костюмах. "Денис Николаевич [Теребихин] написал текст, я добавил фото детей и понеслось. Честно говоря, мы не ожидали такого резонанса, более 600 перепостов", — рассказал Кийко. Из Москвы приехала съемочная группа федеральной телекомпании, а после выхода сюжета директор школы получил 40 резюме.

В итоге в Волочанке появлись новые учителя: математик и "англичанка" Иван и Валентина Казынчаковы из Хакасии, русист Елизавета Бархатова и физик из Тольятти Артем Рубан.

"Хаски-ветер"

"Хаски-Тыал" в переводе с долганского означает "Хаски-ветер". Это семейно-родовая община, созданная супругой Дениса Анастасией Теребихиной и ее родственниками.

Грант дал выход из изоляции. Дети увидят мир, попадут в Сындасско и, я надеюсь, испытают культурный шок, в головах что-то переключится. Они увидят своих сверстников, что пасут оленей, носят национальную одежду, говорят на родном языке Денис Теребихин директор волочанской школы

А начиналось все романтично. Молодой русский мужчина из Норильска несколько лет назад решил выучить долганский язык. Пока учил, познакомился с Настей, которая скоро стала его женой. Четыре года назад супругам предложили работу в волочанской школе. Поначалу для них это было просто предложение, выгодное финансово. Но очень скоро на первый план вышло совсем другое.

Молодой директор школы с энтузиазмом принялся за социальные проекты, а его проект "Родня" даже получил президентский грант.

"В Волочанке многие кому-то родственники. Есть внучка последнего шамана на Таймыре. Я даже опасаюсь повышать на нее голос. Шаманов-то нет уже, а внучка есть — вот она — учится в 5-м "б". Побаиваюсь", — шутит Денис.

Когда-то здесь, в Авамской тундре, существовало развитое домашнее оленеводство, но сейчас навыки утеряны, и сегодня в Волочанке лишь старики знают, как обходиться с домашними оленями.

Развернуть Женщина в национальной долганской одежде © Андрей Кийко Женщина в национальной долганской одежде © Андрей Кийко

Основное занятие мужчин в поселке — охота и рыбалка. Среди женщин единицы могут передать молодому поколению основы декоративно-прикладного творчества: методики обработки материалов, шитья национальной одежды, правильный подбор цветовой гаммы национальных орнаментов, изготовления национальных игрушек.

Благодаря гранту дети из ансамбля "Хулускан" ("Звездочка") в течение года будут готовиться к гастролям по другим поселениям, где сохранилась культура долган, совместно с родителями шить костюмы, вспоминая национальные узоры, учить народные песни и танцы. Участники кружка "Бисеринка" освоят традиционные особенности шитья и вышивки. В проекте задействована почти половина школьников.

"Поселки отдаленные и настолько разбросаны, что ребята-долгане из школы в Волочанке не имеют представления о том, как живут их сверстники из других поселков. Многие не имели бы шанса попасть в поселок Сындасско, где еще сохранились национальные традиции, увидеть быт, пообщаться со стариками и увидеть домашних оленей. Победа на грантовом конкурсе позволит это сделать", — рассказывает Денис Теребихин.

Языковая среда

"У нас в детском саду введены "языковые гнезда" по национальностям, воспитатели стараются общаться на родном языке, по крайней мере основные фразы привить. В школе есть уроки родного языка, дети обеспечены учебниками. Но очень непросто это сохранить и развить, потому что в Волочанке нет языковой среды. Большинство людей от 30 и младше, даже от 40, не знают родного языка", — рассказывает Теребихин.

У нас в детском саду введены "языковые гнезда" по национальностям, воспитатели стараются общаться на родном языке. В школе есть уроки родного языка, дети обеспечены учебниками. Но очень непросто это сохранить и развить, потому что в Волочанке нет языковой среды Денис Теребихин директор волочанской школы

В сотнях километрах от Волочанки есть поселки Сындасско, Попигай, в которых сохранилась национальная культура, в окрестной тундре пасутся стада домашних оленей, а на улицах звучит долганская речь.

"Грант дал выход из изоляции. После года подготовки дети увидят мир, попадут в Сындасско и, я надеюсь, испытают культурный шок, в головах что-то переключится. Они увидят своих сверстников, что пасут оленей, носят национальную одежду, говорят на родном языке. Они попадут в среду, ну, знаете, как богатые люди везут своих детей в Лондон, чтобы они в языковом окружении смогли выучить английский? Мы повезем детей в Сындасско — в долганский "Лондон"", — говорит Теребихин.

Школа каюра

Первым опытом Теребихиных по возрождению северных традиций стала школа каюра (клуб ездового спорта) которую они организовали при своем учебном заведении. Выиграв грант "Норникеля", Денис привез в Волочанку нескольких сибирских хаски, нашел умельца, способного изготовить нарты. Сейчас в клубе занимаются несколько десятков школьников.

В наши дни передвижение на собачьих упряжках воспринимается как экзотика. Местные народы утратили традиции ездового спорта, в поселках не осталось собак, способных бежать в нартах. Исчезла легендарная местная порода — таймырская ездовая — сильная, выносливая. Говорят, что несколько собак этой породы были вывезены из Волочанки в Европу, где сейчас можно найти их потомков.

"Пока у меня нет времени и сил, чтобы заняться работой по возрождению породы. Я занимаюсь с детьми, ведь собаки — это тоже элемент национальной культуры. Да, другая порода, да — современная упряжка, да — на это уходят деньги с зарплаты учителя, но я не собираюсь это бросать", — говорит Денис.

Алексей Мармышев