В районе строительства Крымского моста 11-14 октября ограничат движение судов

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Движение судов будет ограничено с 11 по 14 октября в Керченском проливе, сообщается на сайте ФГБУ "Администрация морских портов Черного моря". Ограничения связаны с появившейся возможностью транспортировки и подъема на фарватерные опоры автодорожной арки Крымского моста, пояснили в инфоцентре "Крымский мост".

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"Запретить с 06:00 мск 11 октября до 06:00 мск 14 октября плавание всех кораблей и судов, за исключением кораблей и судов Военно-морского флота, кораблей и судов федеральных органов безопасности, а также судов, участвующих в технологическом процессе строительства объекта "Транспортный переход через Керченский пролив" в акватории Керченского пролива", - говорится в документе.

Первое ограничение из-за строительства моста в проливе вводили 9 августа, оно было связано с подготовительными работами перед доставкой арочных пролетов Крымского моста к фарватеру. Затем движение судов в проливе ограничивали с 28 по 30 августа для морской операции по установке железнодорожной арки моста.

В инфоцентре "Крымский мост" пояснили журналистам, что новые ограничения связаны с возможностью проведения второго этапа морской операции - транспортировкой и подъемом на фарватерные опоры автодорожной арки Крымского моста.

"Предварительный прогноз погоды благоприятен. Окончательное решение о времени начала выполнения морской операции примет специальная комиссия с учетом фактических условий в Керченском проливе и подтвержденного благоприятного прогноза на 72 часа технологического цикла", - говорится в сообщении инфоцентра.

Ранее сообщалось, что технологические операции по перевозке и установке арок будут проходить только в отведенные для этого календарные "окна".

В эти дни суда смогут беспрепятственно проходить через Керчь-Еникальский канал, но с разрешения капитана морского порта Керчь. За сутки до начала перевозки арок строители сообщат об этом капитану порта, после чего он приостановит движение на фарватере - причем в течение одного временного "окна" ограничения не могут превышать 72 часов.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Строительно- монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Его протяженность - 19 километров.