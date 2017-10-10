Эксперты: НКО Приморья не хватает взаимодействия с властью

ВЛАДИВОСТОК, 10 октября. /ТАСС/. Участники форума "Сообщество", который открылся во вторник во Владивостоке, отметили, что одной из главных проблем работы некоммерческих организаций в Приморье является отсутствие взаимодействия гражданского общества с властью. Эксперты сошлись во мнении, что власти необходимо больше общаться с НКО и поддерживать их и финансово, и информационно.

"Сегодня на форуме эта тема (взаимодействие органов государства власти с общественными организациями) была одной из наиболее актуальных, по ней поступило больше всего вопросов. Я убежден, что у Приморского края такое взаимодействие есть, но раз представители общественности, третьего сектора говорят, что здесь есть проблемы, недостатки, мы должны слышать и реагировать на запрос нашего общества", - сказал журналистам председатель Заксобрания Приморья Александр Ролик.

Отсутствие связки

Согласен с утверждением об отсутствии плотного взаимодействия между властью и гражданским обществом и заместитель секретаря Общественной палаты Александр Точенов.

"Проблема в том, что нет хорошей связки между гражданским обществом и властью, это не только в Приморском крае, это как правило везде, к сожалению. И наши форумы как раз этим и служат мостиком, связующим звеном", - сказал Точенов журналистам.

Развивая мысль, председатель общественного совета при Минвостокразвития России Сергей Габестро отметил, что НКО Приморья не хватает постоянно работающей площадки для обучения лучшим практикам и обмена опытом.

"Чего не хватает? Площадки, которая бы работала постоянно, площадки, которая бы работала и давала возможность НКО в ежедневном режиме приходить туда по определённым направлениям. В понедельник волонтеры, во вторник патронажные сестры, в среду ещё кто-то. И такой площадки, где бы обучали лучшим практикам, которые есть в макрорегионе и по всей стране: в Хабаровске, в Якутии, в Москве, в Питере", - сказал журналистам Габестро.

Слышать и поддерживать

По мнению Ролика, некоммерческим организациям необходима поддержка, а власть должна больше и чаще общаться с НКО.

"Нам надо больше помогать некоммерческим организациям и в финансовом плане, и в организационном, и в информационном. Сегодня для этого есть все условия, у нас (в Приморье) есть соответствующий краевой закон, просто нужно работать органам исполнительной власти", - сказал журналистам Ролик.

По его словам, в Приморье есть площадки для взаимодействия власти и некоммерческих организаций, но их необходимо развивать.

"Нужно чаще общаться, нужно их слышать, а для этого должны развиваться те площадки, которые у нас есть. У нас также ежегодно проводится свой форум некоммерческих организаций, также каждый год мы проводим на базе Дальневосточного федерального университета ассамблею народов Приморского края, все некоммерческие организации, которые работают в сфере межнациональных отношений, там принимают участие. У нас есть соответствующие площадки, которые мы проводим к праздникам, ко Дню Победы и так далее. Но надо эти площадки развивать", - сказал Ролик.

Он отметил, что в Приморье самое большое количество некоммерческих организаций среди субъектов Дальневосточного федерального округа, и необходимо максимально вовлекать их во взаимодействие с властью.

Форум "Сообщество"

Форум "Сообщество" открылся во вторник во Владивостоке. В течение двух дней ведущие эксперты в области НКО, представители Общественной палаты РФ, федеральных министерств обсуждают участие общества в развитии городской среды, деятельность НКО и их участие в конкурсах на получение грантов, а также социальное предпринимательство. Форумы гражданских активистов "Сообщество" традиционно проводятся Общественной палатой во всех федеральных округах в течение года.

Завершается цикл итоговым форумом, который обычно проходит в Москве в ноябре. За два прошедших года форум "Сообщество" собрал 20 тыс. участников и 1,5 тыс. волонтеров. В этом году форумы проходят в Ярославле, Красноярске, Казани, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Санкт- Петербурге и Владивостоке.