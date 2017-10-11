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Около 30 человек за десять дней оштрафовали за разведение огня в лесах Приморья

В стране
11 октября, 11:53 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 11, октября. /ТАСС

Спасатели подчеркивают, что большинство природных пожаров возникают из-за действий человека

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ВЛАДИВОСТОК, 11 октября. /ТАСС/. Почти 30 человек за десять дней оштрафовали за разведение костров в лесах и палы травы в Приморском крае, где в настоящее время борются с природными пожарами. Причина возгораний кроется, прежде всего, в варварских методах заготовки дикоросов, сообщает в среду пресс-служба администрации Приморья по итогам заседания краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Только с начала месяца привлечено к ответственности 28 человек. Среди оштрафованных - поджигатели сухой травы и те, кто разводил костры на территориях, где объявлен особый противопожарный режим", - приводятся в сообщении слова начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю Валерия Дзуцева.

Всего по результатам патрулирований территорий и рейдов по соблюдению противопожарных мер в лесах с начала года оштрафовано 838 человек, в том числе 74 должностных и семь юридических лиц. Сумма штрафов составила почти 1,5 млн рублей. Кроме того, в нынешнем году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений. Специалисты отмечают, что большинство природных пожаров возникают именно по вине человека. Так, с начала года пожарные подразделения более 4 тыс. раз выезжали на тушение палов травы.

"Та ситуация, которая сложилась сейчас в Приморье с лесными пожарами, происходит из-за варварской заготовки дикоросов. Целые бригады приходят в леса, вместе с шишками обрывают ветки, верхушки кедра, тут же их сжигают, отсюда и пожары. Необходимо усилить не только профилактику пожаров, но и наказывать тех, кто уничтожает наши леса", - приводит пресс-служба слова врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко.

Врио главы региона поручил департаменту лесного хозяйства Приморского края, Приморскому лесничеству совместно с главами муниципалитетов, МЧС России и правоохранительными органами максимально сосредоточить усилия на предупреждении новых возгораний в лесах. По его словам, к этой работе необходимо привлекать и арендаторов.

По данным администрации, в крае действует 56 лесных пожаров на площади почти более 2,5 тыс. га в девяти муниципалитетах. В ликвидации возгораний принимают участие почти 600 человек, задействовано более 120 единиц техники, в том числе 20 бульдозеров и тракторов, четыре воздушных судна. Особый противопожарный режим действует в Красноармейском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Пожарском, Яковлевском районах, а также в Артемовском и Владивостокском городских округах, а в Кавалеровском, Тернейском, Чугуевском районах и Дальнегорском городском округе введен муниципальный режим ЧС.

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Персоны
Тарасенко, Андрей Владимирович
Темы
Приморский край Лесные пожары в России
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