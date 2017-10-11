Автодорожную арку подвели к створу Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Моряки с помощью плавучей системы подвели автодорожную арку к створу Крымского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией. Об этом журналистам сообщил главный инженер ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора (учреждение - заказчик проекта) Юрий Сафонов.

"В данный момент мы подвели арку к створу автодорожного моста, в дальнейшем задача завести арку между фарватерными опорами с точностью до 60 см, для таких конструкций это ювелирная точность, для последующего позиционирования и подъема арки в монтажный горизонт", - сказал Сафонов. Плавопоры с аркой преодолели пятикилометровый путь от керченского берега к створу моста.

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В ближайшее время специалистам предстоит поднять арку и установить на фарватерные опоры. "Арка в данный момент готова занять свое местоположение на массивных опорах, строительство которых продолжалось около года", - сказал инженер авторского надзора ЗАО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург" Иван Алхименков.

"Для выполнения операции привлечено порядка 100 моряков, все с большим опытом. Моряки у нас с опытом свыше 20 лет и капитаны судов свыше 30 лет. Этот коллектив уже выполнил монтаж железнодорожного арочного пролетного строения и сейчас выполняет работу по сплаву арочного автодорожного пролетного строения", - отметил Сафонов.

Непосредственно в операции по подъему и монтажу арки примут участие до 30 человек в одну смену - это инженеры, стропальщики, сварщики, геодезисты, специалисты контроля качества, уточнили в инфоцентре "Крымский мост".

Уникальная операция

Морская операция по транспортировке и установке автодорожной арки Крымского моста началась в среду утром и, как ожидается, займет три дня. На это время в Керчь-Еникальском канале ограничили судоходство. Как только строители подтвердят надежность закрепления арочного пролета на проектной высоте, плавание судов по фарватеру возобновится в стандартном режиме.

После этого начнется монтаж арки в проектное положение, строительно-монтажные работы будут вестись в течение месяца с рабочих площадок, организованных на фарватерных опорах, и не будут влиять на судоходство в Керчь-Еникальском канале.

Операция по установке столь габаритных конструкций, как арки Крымского моста, в морской акватории проводится впервые в практике отечественного мостостроения, отметили в инфоцентре. "Опыта, аналогичного по масштабам, климатическим и гидрологическим условиям, у советских и российских мостовиков еще не было. В то же время будущая морская операция - результат накопленной практики и передовых технологий как отечественного, так и мирового мостостроения", - говорится в сообщении.

Ранее в конце августа мостостроители установили железнодорожную арку транспортного перехода.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Его протяженность составит 19 км.

Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года, общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей, строительство профинансировано уже на 60% (144 млрд рублей). Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.