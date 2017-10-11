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Региональные власти создадут спортивно-оздоровительный кластер в центре Ульяновска

В стране
11 октября, 16:38 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 11, октября. /ТАСС

Центром кластера станет стадион "Труд", на котором ведется реконструкция в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года

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УЛЬЯНОВСК, 11 октября. /ТАСС/. Спортивно-оздоровительный кластер появится в центре Ульяновска в 2018 году. Он будет сформирован вокруг стадиона "Труд", который претендует стать тренировочной базой для одной из команд-участниц ЧМ-2018, сообщил губернатор региона Сергей Морозов в среду во время осмотра стадиона.

"Именно стадион "Труд" должен стать ядром спортивно-оздоровительного кластера в самом центре Ульяновска. Ведь рядом находятся бассейн "Спартак", а также будущий Дом спорта. Все эти объекты должны способствовать тому, чтобы жители региона могли беспрепятственно заниматься физической культурой и спортом", - приводит слова Морозова пресс-служба Министерства физической культуры и спорта региона.

В настоящее время на стадионе "Труд" идет реконструкция в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. На спортивном объекте завершаются работы по подготовке основания для беговых дорожек, смонтированы системы подогрева и полива футбольного газона. В ближайшие дни начнется укладка натурального футбольного газона.

По словам заместителя председателя правительства Ульяновской области Сергея Кузьмина, укладка газона завершится до конца года. Он также уточнил, что параллельно возводятся две современные раздевалки, а также продолжается ремонт административного здания. Все работы завершатся в середине апреля 2018 года.

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