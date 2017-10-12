Горнолыжный курорт "Ведучи" в Чечне подготовит к сезону 25 профессиональных инструкторов

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Школы горнолыжных инструкторов "Пик Ведучи" и служба проката инвентаря начинают в этом сезоне работу на курорте "Ведучи" в Чеченской Республике. Об этом сообщает пресс-служба АО "Курорты Северного Кавказа".

"На ВТРК "Ведучи", который начнет принимать туристов в горнолыжном сезоне 2017-2018 годов, откроется школа горнолыжных инструкторов "Пик Ведучи" и служба проката и сервиса горнолыжного оборудования. Все инструкторы до начала сезона катания пройдут обучение по специальным программам и получат удостоверения инструкторов различных категорий", - говорится в сообщении.

Штат школы инструкторов будет составлять 25 человек, а ее учредителем станет компания "Пик Экспириенс" - резидент туристко-рекреационно ОЭЗ на территории курорта "Архыз", уже три года успешно работающий на курорте в Карачаево-Черкесии. Обучение смогут проходить как взрослые, так и дети, в том числе на территории детского городка с конвейерным траволатором и в зоне бугельного подъемника, которые будут запущены "КСК" в составе первичной инфраструктуры курорта.

"Ведучи" станет первым горнолыжным курортом в Чеченской Республике, поэтому с практикой катания на горных лыжах многие ее жители столкнутся впервые. Очень важно, что знакомить их и гостей республики с азами этого вида спорта будут профессионалы, обладающие навыками работы даже с самыми маленькими детьми. Мы на начальном этапе закладываем высокие стандарты сервиса и рассчитываем на строгое следование им всеми, кто планирует развивать свой малый бизнес на территории особой экономической зоны "Ведучи", - цитирует пресс-служба первого заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова.

О курорте

Открыть первую канатную дорогу и запустить работу курорта "Ведучи" планируется до конца года. При этом, согласно госпрограмме развития Северо-Кавказского федерального округа, строительство новых канатных дорог и прокладка трасс вкупе с благоустройством будут продолжаться.

К 2021 году на территории комплекса "Ведучи" планируется построить более 15,4 км горнолыжных трасс и шесть подъемников. Согласно госпрограмме, финансирование работ из федерального бюджета в 2017-2020 годах составит 6,5 млрд рублей.

По подсчетам КСК, при реализации планов по развитию "Ведучи" в полном объеме к 2025 году годовой турпоток должен составлять 180 тыс. человек, количество мест размещения достигнет 1 тыс., будет создано 719 рабочих мест. Полный возврат бюджетных инвестиций в государственную казну должен произойти к 2041 году.