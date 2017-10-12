Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лидеры думских фракций понаблюдали за установкой арки Крымского моста

В стране
12 октября, 19:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ 12, октября. /ТАСС

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов отметил, что "Крым теперь навсегда воссоединяется с Россией мостом". По его словам, это историческое событие

Поделиться
Материал из 1 страницы
Руководители фракций Госдумы на стройплощадке Крымского моста

Руководители фракций Госдумы на стройплощадке Крымского моста

© Информационный центр "Крымский мост"

МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Руководители четырех фракций Госдумы посетили стройплощадку Крымского моста, где проходит операция по установке автодорожной арки. Об этом в четверг сообщает информационный центр "Крымский мост".

"Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов и Сергей Неверов увидели процесс подъема арки весом более 5 тыс. т на проектную высоту - 35 м от уровня воды", - уточнили в пресс-службе инфоцентра. В ходе поездки на стройплощадку лидеры думских фракций также пообщались со строителями, которые рассказали им о ходе реализации масштабного инфраструктурного проекта, применяемых материалах и технологиях.

Руководителям фракций показали, как на морских и сухопутных участках погружают сваи, формируют мостовые опоры, монтируют металлоконструкции пролетов, укладывают асфальтобетон проезжей части в направлении Крыма, говорится в сообщении пресс-службы.

СПЕЦПРОЕКТ

Крымский мост: главные факты о стройке века

В декабре 2018 года первый автомобиль должен проехать по мосту через Керченский пролив

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что на стройке моста рождается новая индустрия и сравнил его строительство с БАМом, пообещав, что "Крымский мост станет памятником, нужным всем". "Десятки тысяч рабочих, великолепные мастера, высочайшая инженерная мысль. Здесь рождается новая промышленность, новая индустрия, новые инженеры. Такое раз в сто лет бывает, это как Транссиб, как БАМ, миллионы туристов будут ехать день и ночь, круглый год по этому мосту", - цитирует пресс-служба Жириновского.

В свою очередь, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов поблагодарил всех специалистов, которые заняты в проекте. "Здесь все лучшее, что есть на свете: великолепные строительные тресты и классная электроника. Система организации подъема такой конструкции требует математического расчета и супер классных технологий. Я смотрю, успешно реализуется эта задача: за два с половиной года построили то, что обычно даже на стройках крупнейших мира это делается за пять лет, поэтому, поблагодарим инженеров, рабочих, конструкторов - они работают тут достойно", - приводит пресс-служба инфоцентра слова Зюганова.

Поделился впечатлением и руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Он отметил, что "Крым теперь навсегда воссоединяется с Россией мостом". "Как только арка будет установлена над фарватером, берега соединятся, и теперь понятно, что мост будет, хотя многие не верили. То, что сегодня происходит, - это историческое событие", - цитирует пресс-служба Миронова.

Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов также поделился своим мнением. "Впечатляет, что мы находимся между двух морей. Впечатляет не только стройка, но и подготовительные работы, эти эксплуатационные мосты, временная инфраструктура. Это, конечно, новые уникальные разработки и технологии. И здорово, что это происходит только у нас", - приводит пресс-служба слова Неверова.

Крымский мост

Крымский мост станет самым длинным в России. Его протяженность - 19 км. Строительство ведется в круглосуточном режиме на всех восьми участках. На середину октября текущего года готово более 400 опор из 595. Собрано свыше 105 тыс. т металлоконструкций пролетных строений из более 260 тыс. т проектных.

На объекте с учетом вахтового метода работает более 10 тыс. строителей и свыше 1,5 тыс. инженерно-технических работников. Строительство ведут более 30 мостоотрядов, основная кооперация стройки - почти 220 предприятий со всей России. Еще несколько тысяч предприятий среднего и малого бизнеса вовлечены в обеспечение строительства опосредованно.

Морская операция по установке судоходных арочных пролетов - ключевой этап строительства моста. Железнодорожная арка была поднята на опоры в августе 2017 года.

Движение по автомобильной части Крымского моста будет запущено в 2018 году, по железнодорожной - в 2019 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
КПРФ ЛДПР "Единая Россия" "Справедливая Россия"
Страны
Россия
Персоны
Неверов, Сергей Иванович Миронов, Сергей Михайлович Зюганов, Геннадий Андреевич Жириновский, Владимир Вольфович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Что нужно знать о выходе США из ЮНЕСКО
4
Прага назвала "криком неандертальцев" украинскую критику в адрес президента Чехии
5
В КНДР издали атлас мира, где Крым находится в составе России
6
На Украине утверждают, что Турция закрыла свои порты для судов из Крыма
7
Медведчук: резолюция ПАСЕ подтверждает, что Киев пытается ущемить права русскоязычных
Темы дня
Новости партнеров
Реклама