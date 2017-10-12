Лидеры думских фракций понаблюдали за установкой арки Крымского моста

МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Руководители четырех фракций Госдумы посетили стройплощадку Крымского моста, где проходит операция по установке автодорожной арки. Об этом в четверг сообщает информационный центр "Крымский мост".

"Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов и Сергей Неверов увидели процесс подъема арки весом более 5 тыс. т на проектную высоту - 35 м от уровня воды", - уточнили в пресс-службе инфоцентра. В ходе поездки на стройплощадку лидеры думских фракций также пообщались со строителями, которые рассказали им о ходе реализации масштабного инфраструктурного проекта, применяемых материалах и технологиях.

Руководителям фракций показали, как на морских и сухопутных участках погружают сваи, формируют мостовые опоры, монтируют металлоконструкции пролетов, укладывают асфальтобетон проезжей части в направлении Крыма, говорится в сообщении пресс-службы.

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Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что на стройке моста рождается новая индустрия и сравнил его строительство с БАМом, пообещав, что "Крымский мост станет памятником, нужным всем". "Десятки тысяч рабочих, великолепные мастера, высочайшая инженерная мысль. Здесь рождается новая промышленность, новая индустрия, новые инженеры. Такое раз в сто лет бывает, это как Транссиб, как БАМ, миллионы туристов будут ехать день и ночь, круглый год по этому мосту", - цитирует пресс-служба Жириновского.

В свою очередь, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов поблагодарил всех специалистов, которые заняты в проекте. "Здесь все лучшее, что есть на свете: великолепные строительные тресты и классная электроника. Система организации подъема такой конструкции требует математического расчета и супер классных технологий. Я смотрю, успешно реализуется эта задача: за два с половиной года построили то, что обычно даже на стройках крупнейших мира это делается за пять лет, поэтому, поблагодарим инженеров, рабочих, конструкторов - они работают тут достойно", - приводит пресс-служба инфоцентра слова Зюганова.

Поделился впечатлением и руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Он отметил, что "Крым теперь навсегда воссоединяется с Россией мостом". "Как только арка будет установлена над фарватером, берега соединятся, и теперь понятно, что мост будет, хотя многие не верили. То, что сегодня происходит, - это историческое событие", - цитирует пресс-служба Миронова.

Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов также поделился своим мнением. "Впечатляет, что мы находимся между двух морей. Впечатляет не только стройка, но и подготовительные работы, эти эксплуатационные мосты, временная инфраструктура. Это, конечно, новые уникальные разработки и технологии. И здорово, что это происходит только у нас", - приводит пресс-служба слова Неверова.

Крымский мост

Крымский мост станет самым длинным в России. Его протяженность - 19 км. Строительство ведется в круглосуточном режиме на всех восьми участках. На середину октября текущего года готово более 400 опор из 595. Собрано свыше 105 тыс. т металлоконструкций пролетных строений из более 260 тыс. т проектных.

На объекте с учетом вахтового метода работает более 10 тыс. строителей и свыше 1,5 тыс. инженерно-технических работников. Строительство ведут более 30 мостоотрядов, основная кооперация стройки - почти 220 предприятий со всей России. Еще несколько тысяч предприятий среднего и малого бизнеса вовлечены в обеспечение строительства опосредованно.

Морская операция по установке судоходных арочных пролетов - ключевой этап строительства моста. Железнодорожная арка была поднята на опоры в августе 2017 года.

Движение по автомобильной части Крымского моста будет запущено в 2018 году, по железнодорожной - в 2019 году.