Строители завершат работу над пролетами авточасти Крымского моста в I квартале 2018 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Строители планируют в I квартале 2018 года перекрыть пролетами все опоры автодорожной части Крымского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией. Об этом сообщает в пятницу информационный центр "Крымский мост".

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"Работу над основными конструктивами (над пролетами) автодорожного моста планируется выполнить в I квартале 2018 года - тогда будет сформировано единое мостовое полотно между берегами Керченского пролива", - говорится в сообщении. Уточняется, что до конца 2017 года мостовики планируют полностью перекрыть пролетами все опоры автодорожной части от таманского берега до фарватера, а до конца зимы - все опоры от фарватера до керченского берега.

В настоящее время, по последним данным, "основные мостовые конструктивы автодорожной части Крымского моста готовы на 90%", проинформировали в центре.

Что касается работ по формированию непосредственно дорожного полотна на Крымском мосту, то они стартовали летом 2017 года и продолжатся в 2018 году по мере готовности мостового полотна.

"Это бетонирование деформационных швов, укладка нижнего слоя асфальтобетона, обустройство водоотводов", - говорится в сообщении. В инфоцентре напомнили, что в сентябре выполнен пилотный участок верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

"На автодороге строителям еще предстоят такие типы работы, как установка барьерного ограждения, мачт освещения, шумозащитных экранов по береговой части моста, установка автоматизированной системы управления дорожным движением, нанесение разметки и так далее", - сказано в релизе.

Крымский мост протяженностью 19 км возводится в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.