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Строительство Крымского моста с начала работ профинансировано на 75%

В стране
13 октября, 13:10 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 13, октября. /ТАСС

На данный момент в проект вложено почти 167 млрд рублей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Строительство Крымского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией, с начала работ профинансировано на 167 млрд рублей - это почти 75% от суммы контракта. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба информационного центра "Крымский мост".

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"С момента подписания государственного контракта в феврале 2015 года строительство профинансировано почти на 167 млрд рублей (почти 75% от суммы контракта)", - говорится в сообщении. С начала строительства моста прошло более полутора лет. Работы развернуты на всех восьми морских и сухопутных участках.

В инфоцентре сообщили, что за это время Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства" (ФКУ Упрдор "Тамань") - заказчик строительства моста - принял выполненные работы на сумму более 102 млрд рублей.

"Это и гашение аванса, и по факту выполнения строительно-монтажных работ", - уточняется в сообщении.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Его протяженность составит 19 километров. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года.

Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей, начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.

В пятницу строители объявили о завершении морской технологической операции по установке автодорожной арки транспортного перехода через Керченский пролив. В конце августа была установлена железнодорожная арка моста.

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