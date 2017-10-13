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WorldSkills Russia выявляет лучшие кадры для новых проектов в Калужской области

В стране
13 октября, 18:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Министр образования области добавил, что представители ведущих региональных предприятий выразили желание принять на работу участников чемпионата

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Чемпионат рабочих профессий WorldSkills Russia позволяет отбирать лучшие кадры для инновационных предприятий Калужской области. Такое мнение ТАСС высказал министр образования области Александр Аникеев по итогам регионального этапа соревнований, которые завершились в пятницу.

"Калужская область - регион, где реализуются инновационные проекты, очень нуждается в квалифицированных рабочих кадрах. Подобные чемпионаты не просто выявляют лучших ребят из системы профессионального образования, но это и сигнал работодателям, экономике о том, что кадры меняются, совершенствуются и становятся лучше", - отметил министр.

По словам Аникеева, соревнования посетили представители ведущих предприятий региона, которые выразили желание принять на работу участников чемпионата. Кроме того, с большим интересом за работой конкурсантов следили школьники региона. Также с талантливыми студентами встретился губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Региональный чемпионат WorldSkills Russia прошел в Калужской области во второй раз. В нем приняли участие 124 студента из 19 профессиональных образовательных организаций, расположенных в регионе. Чемпионат был организован по 17 компетенциям.

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