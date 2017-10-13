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Межконтинентальный кубок по вольной борьбе в Дагестане соберет более 200 участников

В стране
13 октября, 20:58 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 13, октября. /ТАСС

Сборная региона выставит на соревнования свой отдельный состав

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МАХАЧКАЛА, 13 октября. /ТАСС/. Около 200 спортсменов из десяти стран примут участие в Межконтинентальном кубке по вольной борьбе в дагестанском городе Хасавюрт, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту республики.

"14-15 октября во Дворце спорта им. Гамида Гамидова в Хасавюрте пройдет IX Межконтинентальный кубок по вольной борьбе памяти прославленных борцов XIX-XX столетий. Турнир соберет около 200 борцов из десяти стран: Азербайджана, Белоруссии, Польши, Казахстана, Украины, Румынии, Турции, Узбекистана и регионов России. Впервые в турнире примут участие борцы из Перу", - сказал представитель Минспорта региона. По его словам, на турнире сборная Дагестана выставит свой отдельный состав.

"В первый день соревнований на ковры выйдут борцы весовых категорий до 57, 65, 74, 97 кг, во второй - до 61, 70, 86 и 125 кг. Соревнования будут обслуживать 40 судей. Торжественная церемония открытия турнира состоится вечером 14 октября", - отметил собеседник агентства.

"По традиции, победители и призеры турнира получат денежные призы в размере 150 тыс. рублей, 100 тыс. и 50 тыс. соответственно. Тренеры чемпионов получат по 50 тыс. рублей каждый", - добавили в министерстве.

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