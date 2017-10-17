На Кубани нашли снаряд у опоры высоковольтной линии, влияющей на энергоснабжение Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен во вторник в Краснодарском крае возле опоры высоковольтной линии (ВЛ) Коржевская - Курчанская, которая влияет на энергоснабжение соседнего Крыма, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

В ведомстве уточнили, что снаряд нашел дежурный электромонтер в ходе обхода территории.

"Линия 110 кВ Коржевская - Курчанская (ПАО "Россети" - ПАО "Кубаньэнерго") входит в перечень ВЛ, влияющих на надежное электроснабжение Республики Крым. <…> Последствий для потребителей не было", - уточняется в сообщении. Краснодарский край и Крым связывает энергомост.

В районе опасной находки полиция выставила оцепление. Кроме МВД вызваны подразделения ФСБ и МЧС.