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На Кубани нашли снаряд у опоры высоковольтной линии, влияющей на энергоснабжение Крыма

В стране
17 октября, 15:43 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 17, октября. /ТАСС

Снаряд времен Великой Отечественной войны нашел дежурный электромонтер в ходе обхода территории

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен во вторник в Краснодарском крае возле опоры высоковольтной линии (ВЛ) Коржевская - Курчанская, которая влияет на энергоснабжение соседнего Крыма, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

В ведомстве уточнили, что снаряд нашел дежурный электромонтер в ходе обхода территории.

"Линия 110 кВ Коржевская - Курчанская (ПАО "Россети" - ПАО "Кубаньэнерго") входит в перечень ВЛ, влияющих на надежное электроснабжение Республики Крым. <…> Последствий для потребителей не было", - уточняется в сообщении. Краснодарский край и Крым связывает энергомост.

В районе опасной находки полиция выставила оцепление. Кроме МВД вызваны подразделения ФСБ и МЧС.

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