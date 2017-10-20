Как и чему учат в трех лучших школах России

Школа №179 находится в самом центре Москвы, в пяти минутах ходьбы от Красной площади с ее знаменитыми памятниками архитектуры, роскошными бутиками и отелями. Но, предположив увидеть здесь помпезное заведение с дорогой мебелью и учителей, припарковывающих у входа люксовые иномарки, вы ошибетесь. Внутри здания — аскетичные коридоры и светлые классы с зелеными досками. И как часто истинная красота не видна обычному глазу, так и уникальность этой школы, скрываясь за внешней простотой, сосредоточена в методиках преподавания и педагогах.

Интересное место

Школа №179 открыта в 1950 году и первое время была женской — в тот период девочки и мальчики учились раздельно. В число первых учеников вошли дочери знаменитого артиста Александра Вертинского Марианна и Анастасия. В том же потоке оказалась и известная переводчица английских и американских писателей Алла Николаевская.

"Школа находится на довольно интересном месте: здесь когда-то была резиденция Романовых, а в фундаменте школы есть камни, оставшиеся от Георгиевского монастыря, имя которого теперь носит соседний переулок", — рассказал директор школы Павел Якушкин.

Развернуть Директор школы 179 Павел Якушкин © Вячеслав Прокофьев/ТАСС Директор школы 179 Павел Якушкин © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Самое серьезное изменение в школе произошло в конце 1970-х годов, когда здесь стал преподавать известный математик Николай Константинов, открывший первые математические классы. Многие педагоги, включая директора школы, учились у Константинова и переняли его методики. Сегодня Николай Николаевич — научный руководитель школы.

В 1990-е школа пришла в упадок и чуть было не закрылась, но стараниями выпускников-математиков удалось не только ее сохранить, но и расширить диапазон профилей — добавились инженерный и биологический. Непрофильных классов сегодня нет вообще, как и начальной школы — набор детей начинается с 6-го класса.

Стобалльники и победители

Зачисление детей в школу, которая в этом году подготовила восемь стобалльников ЕГЭ и 42 призера и победителя олимпиад, происходит по итогам собеседования. Ребятам предлагается решить несколько математических задач, помогающих раскрыть их потенциал, в целом же академическая успеваемость в прошлой школе не так важна. Главное — быть мотивированным к изучению той области, которую ребенок для себя выбрал.

Школа чтит традиции и работает по методике Константинова — "системе листочков", которая предполагает освоение материала посредством решения заданий. "Каждый ученик получает листочек с задачами и строит свое здание математики не по учебникам, а решая эти задачи индивидуально. Нет такого, что кто-то вышел к доске, написал решение, а все остальные аккуратно переписали в тетрадку, — каждый двигается в своем темпе, но делает все", — подчеркнул директор.

Развернуть Большинство выпускников — будущие студенты МГУ, МФТИ, ВШЭ © Вячеслав Прокофьев/ТАСС Большинство выпускников — будущие студенты МГУ, МФТИ, ВШЭ © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

"Такая система зиждется на принципе полной обратной связи, потому что ребенку нужно не только справиться с заданием, но и объяснить ход своих мыслей учителю, который принимает у него работу", — в свою очередь добавил руководитель математического профиля Станислав Комаров. Он уточнил, что во время обучения основным дисциплинам в классе присутствует несколько помощников учителя, это могут быть как штатные сотрудники, так и студенты — выпускники 179-й школы и даже старшеклассники.

Учитель информатики Денис Кириенко подчеркивает: в школе даются только те знания, которые действительно потом пригодятся. "Когда я пришел в эту школу работать, то подумал над тем, чего мне не хватало в моем школьном образовании, чему меня не научили, что мне было нужно потом. И в своей работе я стараюсь таких пробелов не допускать", — говорит Кириенко.

Ежегодно в 179-й школе выпускается около 100 человек, по статистике, большинство из них затем поступают на мехмат, ВМК, физфак, биофак МГУ имени Ломоносова, в МФТИ, на математический факультет и факультет компьютерных наук Высшей школы экономики.

Кружки для детей со всей Москвы

"Инженерные, математические, танцевальные, спортивные — в целом более 80 направлений. При этом мы открыты для всех: на постоянной основе у нас учится 500 человек, а приходит заниматься еще более 600 со всей Москвы", — сказал Якушкин.

Конечно, кружки, особенно связанные с предметными соревнованиями, активно посещают и ученики 179-й школы. "Это связано с тем, что в отличие от других московских школ инженерной направленности на уроках здесь к олимпиадам дети не готовятся. На уроках они учатся", — подчеркнул директор.

Дополнительным образованием дети интересуются до такой степени, что в школе введено ограничение: после 21.00 здесь находиться нельзя.

Развернуть В школе 179 работает множество кружков: инженерные, математические, танцевальные, спортивные © Вячеслав Прокофьев/ТАСС В школе 179 работает множество кружков: инженерные, математические, танцевальные, спортивные © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Кругозор ребят помогают расширять и педагоги, которые часто устраивают своим ученикам экскурсии, походы в театр, возят на археологические раскопки.

Учитель литературы Сергей Брель работает в 179-й школе восемь лет, помимо уроков он ведет кружок драматургии. Сергей считает стереотипом мнение, что все люди делятся на лириков и физиков и вторым изящные искусства недоступны. "Мне приходится преодолевать очень суровую установку детей, за которой иногда стоят и взрослые, которые считают, что главное здесь научиться решать задачи", — отметил Брель.

Он добавил, что среди его учеников в 179-й школе много таких, кто благодаря неординарным способностям в математике понимает литературу гораздо лучше средних филологов. "Я сторонник рассматривать художественную литературу как знаковую систему, и если человек умеет оперировать точными понятиями, он сможет все эти знаки увидеть", — считает Брель.

В качестве примера он назвал такие детали в произведении, как одежда героя, манеры поведения, которые были приняты в его эпоху, даже то, в каком ресторане и что он ел. "Это все знаки, как люди мыслили, и когда об этом рассказываешь нетривиально, приносишь фотографии, это очень сильно меняет сознание. Нужно уходить от мысли, что литература состоит из скучных книг, которые надо прочитать и забыть. Это интеллектуальная игра, и я так стараюсь преподавать", — заключил педагог.

Секреты и основы успеха

Почти каждый учитель 179-й школы может гордиться подготовкой победителей и призеров олимпиад, однако высокие результаты своих учеников все объясняют по-разному. "Основа успеха — творческая обстановка, которую мы создаем. Для этого требуется большой профессионализм учителей, и за этим мы очень внимательно следим, стараемся привлекать самых лучших, включая и молодых", — отметил руководитель математического профиля Станислав Комаров.

Развернуть "Основа успеха — творческая обстановка, которую мы создаем", — говорит руководитель математического профиля школы Станислав Комаров © Вячеслав Прокофьев/ТАСС "Основа успеха — творческая обстановка, которую мы создаем", — говорит руководитель математического профиля школы Станислав Комаров © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Другой важный момент — воспитание чувства собственного достоинства в ученике. "Работа строится на доверительных и даже дружеских отношениях, но в то же время ребята знают, кто старший, разумная граница не переходится. Я говорю детям, что они мои коллеги, просто я пока знаю чуть больше них", — сказал преподаватель.

"Эту грань между демократичностью и свободой и пренебрежением и хамством держать очень сложно, потому что дети могут сесть на шею, но такая обстановка позволяет раскрыть свой потенциал по максимуму", — в свою очередь добавил руководитель инженерного профиля Олег Гриценко.

По его словам, стандартная система обучения в школе построена по принципу зеркала: учитель рассказал, ребенок выучил и "зеркально" отобразил. "А здесь ты сам себе строишь концепцию, и тебя только направляют. Сначала ты работаешь медленно, но потом твоя скорость растет и картина выстраивается гораздо быстрее. Чтобы учиться здесь, нужна внутренняя потребность что-то творить", — заключил Гриценко.

Открывшийся семь лет назад в столице Мордовии Республиканский лицей для одаренных детей уже в третий раз вошел в число лучших образовательных учреждений России.

Около половины учеников в лицее — выходцы из сельской глубинки, часть — из многодетных семей. Практически каждый — победитель всероссийских и международных олимпиад.

"Все дети от природы чем-то одарены"

Директор лицея Евгений Вдовин не скрывает: попасть сюда может каждый желающий, но это лишь полдела. Без мотивации и самодисциплины учиться очень сложно.

"Все дети от природы чем-то одарены. Наша задача — раскрыть их способности, а для этого нужно три определяющих фактора: в какую среду ребенок попал, какие педагоги с ним занимаются и насколько он сам трудоспособен", — считает Евгений Александрович.

Сам Вдовин практически со дня основания лицея является его директором. При нем строили и современное здание, а до этого лицей обитал в Автомеханическом техникуме, Институте образования, школе. При возведении здания учитывались и пожелания преподавателей: какие нужны лаборатории, оборудование, где они хотели бы видеть обсерваторию — это отдельная гордость лицея, как и один из самых больших телескопов, пожалуй, не только в Саранске, но и во всей республике. Пока идешь к ней, не можешь не обратить внимания на стенды с космическими телами и созвездиями. В лицее астрономии отведено три часа в неделю плюс дополнительные занятия для всех желающих.

"Мы стараемся следовать последним астрономическим трендам, ищем интересные онлайн-лекции, — говорит преподаватель физики и астрономии Виталий Радайкин. — Есть всероссийская программа, по которой закуплены телескопы и веб-камеры, и мы можем вечером наблюдать за звездами, например, в Крыму, а крымчане могут увидеть небо Саранска. В обычных школах такого точно нет".

Красные, синие, зеленые

Основная масса учащихся — жители республики. Но стать лицеистом хотят и представители других регионов.

Петр Шульженко для более углубленного изучения физики приехал в Саранск из Крыма. Красный галстук означает физический профиль обучения. Зеленый носят те, кто учится по химико-биологическому профилю, синий — по математическому.

"Мне очень хотелось изучать физику намного глубже, чем учили в моей прежней школе, — говорит юноша. — Пришлось убедить родителей отпустить меня за сотни километров. Теперь они гордятся мною, а я доволен, что могу углубленно заниматься еще и астрономией. В ближайшем будущем вижу себя студентом Московского физико-технического института".

Развернуть Петр Шульженко приехал изучать физику из Крыма © Алина Кулькова/ТАСС Петр Шульженко приехал изучать физику из Крыма © Алина Кулькова/ТАСС

Скромный, но целеустремленный семиклассник Салех Аль-Хадж Аюб пока только привыкает к новым одноклассникам и преподавателям. В прежней школе в прошлом, шестом классе он участвовал в олимпиадах для семиклассников, а здесь ему еще предстоит проявить себя.

"В Россию я приехал пять лет назад с родителями из Сирии, из города Алеппо. Моя мама русская, папа — сириец. Мой преподаватель из Мордовско-пошатской школы порекомендовала поступить в Республиканский лицей для одаренных детей. Здесь мне очень нравятся воспитанные дети, с которыми можно поговорить на серьезные, важные темы и знать, что тебя не засмеют, а, наоборот, задумаются над твоими словами. Другой момент — я часами могу заниматься алгеброй, геометрией, физикой. Это прекрасно! Будущее я хочу связать с ракетными технологиями".

Кстати, Салех один из 120 учащихся из сельской местности. По словам Евгения Вдовина, такие дети менее избалованы благами цивилизации и более мотивированы.

Создание учебной среды

Для лицеистов обучение бесплатное, каждого поддерживают небольшой стипендией. Олимпиадникам полагается дополнительное поощрение от различных организаций, например Союза промышленников и предпринимателей (СПП) Республики Мордовия и компании "Росгосстрах". Преподаватели говорят, что представители СПП поощряют ребят, ставших призерами и победителями мировых и международных олимпиад.

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики выплачивает стипендию всем, кто изъявил намерение стать его студентом, и постоянно поддерживают с ними связь.

Дети, которые живут в пришкольном интернате, обеспечены бесплатным 4-разовым питанием. Что касается внешкольной работы, как рассказал Евгений Вдовин, ребят в течение всего года вывозят на учебно-тренировочные сборы и в профильные образовательные лагеря и центры: математики собираются в Кирове и Ижевске, физики и химики — в Сочи, в образовательном центре "Сириус", астрономы — в Санкт-Петербурге, биологи — в Татарстане.

Идя по лицею, невозможно пройти мимо доски почета призеров и победителей олимпиад. Рядом — большой глобус, на котором звездочками отмечены те страны, откуда ребята привезли награды: Китай, Индия, Эстония, Болгария, Индонезия.

Глобус, на котором звездочками отмечены те страны, откуда ребята привезли награды © Алина Кулькова/ТАСС

Анастасия Адайкина недавно вернулась из Астаны, где завоевала бронзовую медаль 51-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии.

"Благодаря бабушке я всегда интересовалась химией. В отличие от обычных школ здесь всегда можно подойти к преподавателю. И если у меня есть вопросы, я могу их отправить по электронной почте моему учителю Ирине Вячеславовне Тарасовой", — говорит десятиклассница, которая мечтает создать лекарство от онкологии.

Ребята не просто участвуют в олимпиадах, они создают то, что можно применить на практике. Под руководством педагога дополнительного образования Рушана Кадикина собрали 3D-принтер, ЧПУ-станок, сконструировали механическую руку. В последние годы дети увлеклись информационными технологиями, робототехникой.

"У нас вся кафедра поглощена созданием учебной среды. Речь идет не только о том, чтобы дети имели теоретическую подготовку, но и о том, чтобы в аудитории у них сразу же появлялся интерес, хотелось учиться", — говорит куратор направления "Физика" Сергей Сабаев.

Его слова подтверждает оснащенность учебных лабораторий. Установки по термодинамике созданы руками преподавателей: что-то стеклодувы изготовили по их чертежам, часть приобреталась в хозяйственных магазинах.

"У нас есть театральный кружок, интеллектуальный клуб, гимнастический и тренажерный залы, секции баскетбола, волейбола, футбола. Есть поисковый отряд "Адмирал". Шахматы и шашки — это уже как само собой разумеющееся", — перечисляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе Марина Родина, подразумевая, что и отдых у лицеистов активный.

Не учатся, а работают

"Мне повезло, я все время имел возможность работать с детьми, которые хотели учиться, — говорит научный руководитель лицея Дмитрий Подлесный. — За последние 5–10 лет они не изменились, изменились педагоги — поменялся образ жизни, существенно повысилась квалификация. Иначе и быть не могло в работе с мотивированными детьми. Преподаватель обязан в совершенстве знать свой предмет".

Дмитрий Подлесный говорит, что если при открытии лицея педагоги мечтали о призах на всероссийской олимпиаде, то теперь лицеистам доступно большее — они попадают в национальную сборную страны, в которую отбирают пятерых лучших юных физиков России. "Чтобы попасть в сборную, ученику необходимо знать не только школьную программу, но и как минимум наполовину вузовский курс физики. Два года назад в состав сборной вошли трое наших ребят, год назад — двое", — говорит Подлесный.

Однако кое-что педагогов беспокоит. "Москва стала перекупать учеников, платя им большие премии за золотые медали на международных олимпиадах. Они доходят до миллиона рублей. Из-за этого трое наших лучших учеников поменяли учебное заведение на московское. Подобные премии должны выплачиваться во всех регионах России. Отбирать детей, переманивая материальными стимулами, конечно, неправильно".

Профильным предметам внимание особое

Расписание в лицее выстроено так: в первой половине дня изучаются предметы из общеобразовательной программы — история, география, литература, по которым, кстати, дети тоже становятся победителями и призерами олимпиад. Во второй половине дня — углубленные занятия профильными предметами.

"Я против термина "одаренные". Каждый ребенок от природы одарен, дальнейшее определяющее значение имеет среда, в которую он попал. В нашем лицее созданы все условия для развития талантов учащихся", — уверен Дмитрий Подлесный.

Развернуть Попасть в лицей может каждый желающий, но это лишь полдела: без мотивации и самодисциплины учиться очень сложно © Алина Кулькова/ТАСС Попасть в лицей может каждый желающий, но это лишь полдела: без мотивации и самодисциплины учиться очень сложно © Алина Кулькова/ТАСС

Научный руководитель школы подчеркивает, что дети на уроки приходят не учиться, а работать. Оценки при этом вторичны, главное — какой результат показывают учащиеся на всероссийских олимпиадах и олимпиадах Российского совета олимпиад школьников.

Москва вместо Китая

Бывает и так, что кто-то из умников и умниц не выдерживает ритма в лицее: одни скучают по родителям, другие не привыкли к четверкам в дневнике. Приходится возвращаться в старую школу. Хотя с вступительными испытаниями, среди которых из профильных предметов математика, информатика, физика, химия, биология, экология, в свое время справились.

"У нас нет культа оценок. Для нас ребенок является не сосудом, который мы должны заполнить знаниями, а факелом, который мы должны зажечь", — говорит Евгений Вдовин.

За семь лет лицей выпустил 370 ребят. 40% из них остались учиться в Мордовском государственном университете им. Огарева, остальные поступили в МГУ им. Ломоносова, ИТМО, МФТИ. В прошлом году одна выпускница поступила в американский вуз, а юноша отказался от учебы в Китае, где ему предлагали стипендию в 50 тыс. долларов в год, и стал студентом МФТИ.

Уже на выходе обращаю внимание на оранжерею. Дверь приоткрыта, слышна классическая музыка. Под мелодии Вагнера и Бетховена растения тянутся ввысь, считают здесь. Удивительно: даже цветы стараются соответствовать уровню заведения.

Президентский физико-математический лицей №239 в Санкт-Петербурге возглавил топ-500 школ России и стал лучшим образовательным учреждением страны. В лицее считают, что секрет успеха не только в углубленном изучении физики и математики, но и в насыщенной внеклассной жизни школьников.

Президентский физико-математический лицей №239 расположен в центре Санкт-Петербурга, на Кирочной улице. Бассейна и стадиона у школы нет — расположение не позволяет. Зато есть высококлассная школьная программа, профессиональные педагоги, грамотное управление и богатая внеклассная жизнь — все, что позволяет ученикам достигать успехов в школе, олимпиадах и жизни.

Ценить таланты

Директор Президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич считает, что нельзя препятствовать развитию талантов школьника, даже если они идут вразрез с направлением основных предметов.

"Мы не препятствуем развитию способностей учеников. У нас есть выпускники, которые продолжают обучение в художественной академии имени Ильи Репина, Литературном институте и на других творческих специальностях. И художники, и актеры есть. Например, Борис Гребенщиков. А в этом году у нас есть один повар, молодой человек — призер математических олимпиад, но увлекся кулинарией", — рассказал Пратусевич.

Развернуть Директор Президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич © Президентский ФМЛ №239 Директор Президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич © Президентский ФМЛ №239

В школе углубленно изучают математику, физику и информатику, поэтому большинство учеников все же идут на экономические, инженерные и специальности, связанные с IТ-технологиями.

По мнению Пратусевича, за последние 5–10 лет дети почти не изменились. Да, у них появилась техническая и технологическая интуиция, но она поверхностна.

"Интуиция у них есть, но нет навыков преодолевать трудности. То, что на уровне "включить и сделать что-то простое", они могут, а вот сложные вещи им делать лень. Так же, как и написать три строчки вычислений на уроке. Мы боремся с этим, препятствуем использованию гаджетов", — уточнил Пратусевич.

Поют все

"Жизнь в школе насыщенная и очень разная. Много ребят у нас вовлечено в длительные турпоходы на Камчатку, Байкал, Хибины. В этих походах, в общении формируется фундамент личности", — рассказывает учитель русского языка и литературы, заместитель директора по воспитательной работе Любовь Сердакова.

Каждый учебный год в Президентском лицее посвящен определенной теме. В этом году тема — космос. 1 сентября ребята отправились в космическое путешествие, а каждый класс стал шаттлом.

У Президентского лицея есть несколько многолетних традиций. Первая — к Новому году в школе организуют "Учительскую сказку" — спектакль, который ставят и в котором играют учителя, иногда постановку делают по классическому произведению, иногда мероприятие проходит в формате капустника. Сердакова отметила, что это делается для того, чтобы школьники увидели учителей в новом и необычном образе.

Другая традиция — литературные вторники. Ученики при помощи педагогов ставят спектакль по какому-либо литературному произведению. Постановку показывают по вторникам, на большой перемене. В течение года в проекте успевают принять участие все классы.

Также в лицее проводится "Вечер песни" — он проходит ежегодно в марте. "Этой традиции уже 30 лет. Все началось просто со встречи выпускников, но переросло в нечто большее. На праздник собираются поющие учителя и выпускники. Поют и 60-летние, и 17-летние", — рассказала Сердакова.

Она отметила, что лицей ежегодно проводит День науки, куда для дискуссий приглашают молодых ученых. Также регулярно в лицее проходят турниры "Что? Где? Когда?", их ведет Александр Друзь.

Добрые роботы

Занятия робототехникой входят в образовательную программу лицея, для этого оборудован специальный класс. Представитель родительского совета школы Людмила Андреева рассказала корреспонденту ТАСС о том, чем дети заняты на этих уроках.

Развернуть Занятия робототехникой входят в образовательную программу лицея, для них оборудован специальный класс © Президентский ФМЛ №239 Занятия робототехникой входят в образовательную программу лицея, для них оборудован специальный класс © Президентский ФМЛ №239

"Они разработали руку, как в "Терминаторе", которая с помощью специальных датчиков воспроизводит движения человеческой руки. Есть робот — сбиватель сосулек, разработанный специально для крыш в центре Петербурга с применением контактных датчиков. Ему дети дали имя — "Малыш и Карлсон". "Карлсон" поднимается к крыше и срезает сосульку, она падает в специальную тележку внизу, которую называют "Малыш". Параллельно робот рисует схему крыши. Цель этого проекта была не просто избавиться от сосулек, но сделать так, чтобы они не намерзали, — рассказывает Андреева. — Еще одна интересная разработка — робот-поводырь. Его возили на соревнования в Шанхай. Там робот соревновался с обычной собакой-поводырем, и она даже приревновала человека к технике. Создали дети и робота, который мог бы ухаживать за скульптурами и растениями в Летнем саду".

По словам Андреевой, все разработки детей направлены на то, чтобы сделать жизнь общества чище, экологичнее, лучше, и особую роль, конечно, в этом играют идеи и мастерство педагогов — без них техника осталась бы просто техникой.

Знаний хватает для первого курса

Выпускник лицея Дмитрий Павлов окончил учебу в 2017 году и решил поступить в Московский физико-технический институт. Говорит, что с поступлением проблем не было: прошел по результатам всероссийской олимпиады.

"У меня были очень хорошие учителя, и в лицее 239 хорошая программа по физике и математике. По физике мне до сих пор хватает знаний, чтобы решать задачи на первом курсе в вузе. Я особо во внеклассную жизнь не втягивался, но она меня все равно затронула — литвторники и всякие лекции. Мне было интересно", — рассказал Павлов.

Кристина Сулима, Алина Кулькова, Светлана Мельникова