Ямал предложил ученым из Петербурга сотрудничество в восстановлении тундры

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Департамент по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) предложил коллегам из Санкт-Петербурга принять участие в создании биотехнологий для восстановления растительности в тундре. Инициатива была озвучена в рамках видеоконференции "Наука и инновационные технологии Санкт-Петербурга для сохранения экологии арктических территорий", сообщили в среду в департаменте.

"Директор окружного департамента по науке и инновациям Алексей Титовский призвал коллег подумать над такими актуальными для Ямала экологическими темами, как дистанционный мониторинг, позволяющий без выезда в труднодоступные районы округа по снимкам из космоса оценивать состояние оленьих пастбищ, и создание биотехнологий для восстановления растительности на угнетенных участках тундры", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что конференция, организованная представительством ЯНАО в Санкт-Петербурге при поддержке Комитета по науке и высшей школы Санкт-Петербурга и департамента по науке и инновациям округа, проходит в режиме видеосвязи, что позволяет научным коллективам ознакомить широкий круг специалистов из ямальских муниципалитетов и органов власти с последними достижениями и научно-техническими разработками в области природосбережения.

"По ряду направлений Ямал давно и тесно сотрудничает с научными коллективами северной столицы. Реализованы экологические проекты по изучению адаптации лиственных и хвойных пород деревьев к суровым климатическим условиям ЯНАО и оценке проводимых мероприятий по рекультивации земель на нарушенных землях", - уточнили в департаменте.

Ранее сообщалось, что специалисты Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. Кирова по итогам многолетнего анализа определили перспективный ассортимент в 140 видов деревьев для озеленения тундры. Все 140 видов рекомендованы для юга ЯНАО, в Салехарде с высокой вероятностью могут прижиться 115 видов из ассортимента, в южной тундре - 35 видов, несколько видов могут прижиться практически на самом Севере - в районе поселка Сабетта.