В КБР приготовят шашлык длиной 210 метров

Липницкая будет комментировать российский этап Гран-при по фигурному катаниюСпорт 18 октября, 12:03
Новые ограничения на въезд в СШАМеждународная панорама 18 октября, 12:00
Испанец Надаль снялся с турнира ATP в Базеле из-за травмы коленаСпорт 18 октября, 11:56
Умер бизнесмен Левон АйрапетянОбщество 18 октября, 11:55
Глава ВТБ24: ставки по вкладам скоро достигнут исторического минимумаЭкономика и бизнес 18 октября, 11:51
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению встречный иск "Технопромэкспорта" к SiemensЭкономика и бизнес 18 октября, 11:46
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Бейтиа объявила о завершении карьерыСпорт 18 октября, 11:45
Новый регламент ГИБДД не запрещает снимать сотрудников на видеокамеруОбщество 18 октября, 11:41
Мэр Красноярска Акбулатов отказался выдвигаться на новый срокСибирь 18 октября, 11:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НАЛЬЧИК, 18 октября. /ТАСС/. Самый длинный шашлык в России планируют приготовить в Черекском районе Кабардино-Балкарии (КБР) 21 октября, рассказал в среду ТАСС глава администрации района Борис Муртазов.
"Собираемся установить рекорд России. Сейчас самый длинный шашлык, который был приготовлен в нашей стране, - 204 метра, мы рассчитываем приготовить шашлык в 210 метров. Будем делать из мяса яка, потребуется примерно 300 кг мяса, готовить блюдо будут порядка 100 поваров", - сказал Муртазов.
Он отметил, что в районе ранее уже готовили шашлык длиной 106 метров, поэтому опыт у поваров есть. Для установления нового рекорда уже подготовили специальный мангал и самый длинный в России шампур. Приглашены и представители Книги рекордов России, которые официально должны зафиксировать достижение.
"Секреты приготовления раскрывать пока не будем. Но после приготовления нашего шашлыка все желающие смогут его попробовать и оценить мастерство наших поваров", - добавил Муртазов.