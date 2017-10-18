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В КБР приготовят шашлык длиной 210 метров

В стране
18 октября, 11:04 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 18, октября. /ТАСС

Шашлык станет самым длинным в России

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© Валерий Матыцин/ТАСC, архив

НАЛЬЧИК, 18 октября. /ТАСС/. Самый длинный шашлык в России планируют приготовить в Черекском районе Кабардино-Балкарии (КБР) 21 октября, рассказал в среду ТАСС глава администрации района Борис Муртазов.

"Собираемся установить рекорд России. Сейчас самый длинный шашлык, который был приготовлен в нашей стране, - 204 метра, мы рассчитываем приготовить шашлык в 210 метров. Будем делать из мяса яка, потребуется примерно 300 кг мяса, готовить блюдо будут порядка 100 поваров", - сказал Муртазов.

Он отметил, что в районе ранее уже готовили шашлык длиной 106 метров, поэтому опыт у поваров есть. Для установления нового рекорда уже подготовили специальный мангал и самый длинный в России шампур. Приглашены и представители Книги рекордов России, которые официально должны зафиксировать достижение.

"Секреты приготовления раскрывать пока не будем. Но после приготовления нашего шашлыка все желающие смогут его попробовать и оценить мастерство наших поваров", - добавил Муртазов.

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