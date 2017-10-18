Губернатор Алтайского края: дорогие авиаперевозки сдерживают турпоток в регион

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Высокая стоимость авиасообщения и отсутствие федерального субсидирования авиаперевозок в Алтайский край сдерживают рост туристического потока в регион. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС губернатор края Александр Карлин.

"Наши бюджетные возможности не позволяют нам широко приглашать авиаперевозчиков - аппетиты у них акульи, между нами говоря. Если эти аппетиты покрывать только бюджетным субсидированием, то не всегда получается. Вопрос тарифов (на перелеты в Алтайский край) - до постыдного дорого, особенно в сезон (туристический), мы стараемся на это влиять, но наши возможности ограничены. Мы считаем, что сегодня дорогой трафик является, наверное, одним из главных сдерживающих факторов по росту туристического потока в наш регион", - сказал Карлин.

Глава региона отметил, что правительство РФ уже несколько лет рассматривает предложение Алтайского края о субсидировании перевозок в столицу региона - Барнаул. Карлин подчеркнул, что региону никто не отказывал, "потому что для отказа никакой аргументации, но объясняют одним - недостатком средств из федерального бюджета". По словам губернатора, тема межрегионального авиасообщения актуальна и для Алтайского края, и для всей Сибири из-за огромных расстояний, и регион старается встраиваться в эти маршруты. На сегодня есть соглашения с правительством Томской области, где субсидируются билеты, также на недавней встрече президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Алтайского края договорились о создании рейсов на условиях обоюдного субсидирования.

"Мы не опускаем рук, более активно работаем с регионами Сибири, где зависимость от трафика меньше, мы сегодня получаем заметный прирост турпотока от сопредельных государств - едут отдыхать из Казахстана, республик Центральной Азии, Монголии, Китая. Очень хотелось бы, чтобы больше был поток из наших мегаполисов, требуют больше заботы о своем здоровье жители северных, заполярных территорий. Мы считаем, что это общенациональная задача, которая должна решаться на системной основе, в том числе с привлечением средств федерального бюджета", - сказал Карлин.

Одна из основных экономических задач Алтайского края - развитие туризма, в регионе эта отрасль занимает порядка 7% ВРП. Для сравнения - на сельское хозяйство, одну из основных отраслей, приходится порядка 17%. Турпоток в 22016 году составил 2,05 миллиона человек, в этом году он ожидается в таких же пределах или больше.