Инвестор вложит 40 млрд руб. в развитие бывших промзон в центре Петербурга

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Компания Glorax Development вложит 40 млрд рублей в развитие "серого пояса" в центре Санкт-Петербурга - редевелопмента промышленной территории вдоль Лиговского проспекта. Проект предусматривает жилую и общественно-деловую застройку, а также строительство семи детских садов, четырех школ и поликлиники. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании.
"Этот проект должен стать пилотной площадкой для развития "серого пояса", стать тем городом, в котором мы с вами хотим жить в XXI веке. Проект особенно важен для Санкт-Петербурга - от его успеха зависит имидж процесса регенерации "серого пояса" в целом", - цитирует пресс-служба слова директора компании MLA+, разработавшей проект редевелопмента территории, Яны Голубевой.
Ранее в пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуре сообщали, что проект по редевелопменту важен для города и открывает широкие возможности развития социально-культурной инфраструктуры в районах, которые образуются в процессе преобразования промзон.
В пресс-службе добавили, что в проект планируется инвестировать около 40 млрд рублей. Данная площадка была выбрана администрацией города и является одной из трех пилотных территорий для участия в конкурсе "Серый пояс. Преобразование", который прошел в прошлом году.
Европейские урбанисты рассматривают территорию "серого пояса" как важнейшую часть структуры города со своей историей и перспективами в будущем, сказали в пресс-службе.
По условиям городского конкурса "Серый пояс. Преобразование" победители должны предложить концепцию пространственного развития территории в границах около 4 тыс. га в разных районах Петербурга. Девять финалистов, среди которых, голландская компания MLA+, а также шесть российских компаний и архитектурные бюро из Финляндии и Норвегии должны проиллюстрировать возможности выполнения концепции на примере преобразования одной из "пилотных" территорий.