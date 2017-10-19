Калининград пустит специальные автобусы для доставки болельщиков ЧМ-2018 из аэропорта

КАЛИНИНГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Специальные автобусы-шаттлы для доставки болельщиков будут поставлены на линию аэропорт Храброво - Калининград во время проведения ЧМ-2018 по футболу. Об этом сообщила журналистам врио министра развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова.

"В дни чемпионата мира по футболу у нас будут отдельные шаттлы ходить на плече аэропорт - Калининград, это будет отдельная заказная перевозка, которая будет перевозить болельщиков, аккредитованных, имеющих билеты", - сказала Дятлова.

При этом сохранится вся действующая маршрутная сеть, поэтому проблем с доставкой гостей Калининграда из аэропорта в город из-за наплыва людей в период проведения игр чемпионата мира возникнуть не должно, добавила врио министра.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.