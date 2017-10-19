Калининград пустит специальные автобусы для доставки болельщиков ЧМ-2018 из аэропорта

Турнир в Банске-Быстрице станет для Ласицкене первым международным стартом в новом сезонеСпорт 19 октября, 12:28
Свердловский суд отклонил апелляцию экс-полицейского, осужденного за ритуальные убийстваНовости Урала 19 октября, 12:18
Иностранцы с фестиваля молодежи в Сочи увезут на память шапки-ушанки и матрешкиОбщество 19 октября, 12:15
Пуск "Прогресса МС-07" отложили из-за сбоя в одном из микрокомпьютеровКосмос 19 октября, 12:12
Футболист "Спартака" Промес претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионовСпорт 19 октября, 12:03
ТАСС покажет работы более 250 своих репортеров на фотовыставке в МанежеКультура 19 октября, 12:02
AFP: французская актриса и певица Даниэль Дарьё скончалась в возрасте 100 летКультура 19 октября, 12:01
ФАС не нашла оснований для возбуждения дела по челябинской жалобе на рекламу к "Матильде"Культура 19 октября, 12:01
Капитан "Спартака" Глушаков претендует на звание автора лучшего гола недели в ЛЧСпорт 19 октября, 11:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛИНИНГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Специальные автобусы-шаттлы для доставки болельщиков будут поставлены на линию аэропорт Храброво - Калининград во время проведения ЧМ-2018 по футболу. Об этом сообщила журналистам врио министра развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова.
"В дни чемпионата мира по футболу у нас будут отдельные шаттлы ходить на плече аэропорт - Калининград, это будет отдельная заказная перевозка, которая будет перевозить болельщиков, аккредитованных, имеющих билеты", - сказала Дятлова.
При этом сохранится вся действующая маршрутная сеть, поэтому проблем с доставкой гостей Калининграда из аэропорта в город из-за наплыва людей в период проведения игр чемпионата мира возникнуть не должно, добавила врио министра.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.