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Директор Росгвардии проверил обеспечение безопасности на стадионе в Нижнем Новгороде

В стране
19 октября, 15:26 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 19, октября. /ТАСС

Губернатор области отметил, что роль правительства заключается в "обеспечении комфортных условий работы" для всех представителей правоохранительных органов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 октября. /ТАСС/. Директор Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов проверил в четверг в рамках визита в Нижний Новгород обеспечение безопасности на строящемся в городе к чемпионату мира по футболу 2018 года стадионе, передает корреспондент ТАСС.

"Наш сегодняшний визит связан с оценкой обеспечения состояния и подготовки войск Национальной гвардии, обеспечения правопорядка и безопасности в период проведения предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года. <…> Осмотрели стадион, безопасность, а также размещение сил правопорядка здесь во время проведения чемпионата. Заключительной фазой нашего сегодняшнего пребывания здесь будет совместное межведомственное совещание, которое связано с чемпионатом мира", - сказал Золотов журналистам.

На территории стадиона совместно с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным Золотов осмотрел игровое поле, раздевалки для спортсменов, секторы для болельщиков и VIP-ложу, а также помещения, предназначенные для военнослужащих и сотрудников. "Мы уже начали соответствующее обсуждение, какая нужна помощь, чтобы обеспечить эффективную координацию действий всех правоохранительных органов, обеспечить достаточность сил и средств для оперативного реагирования. Роль правительства - обеспечить комфортные условия работы, в том числе расселение приданных сил всех правоохранительных органов, в том числе Росгвардии, обеспечить соответствующую координацию’’, - сказал Никитин.

Ранее сообщалось, что города Приволжского федерального округа, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, готовятся обеспечить безопасность участников и болельщиков на высшем уровне. Перед турниром закупается новая техника, проводятся учения, разрабатываются планы подготовки. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Волгограде и Саранске.

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