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Второй резидент пилотной мурманской ТОР будет производить взрывчатые вещества

В стране
19 октября, 18:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Объем инвестиций составит 65 млн рублей, будет создано 23 рабочих места

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Второй резидент зарегистрирован в единственном в Мурманской области городе, получившем статус территории опережающего развития (ТОР), - Кировске. Инвестор "Нитро Сибирь Заполярье" за 65 млн рублей планирует реализовать проект по строительству пункта производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"Министерство экономического развития РФ включило ООО "Нитро Сибирь Заполярье" в реестр резидентов ТОР. Инвестор планирует реализовать на территории моногорода Кировска инвестпроект по строительству пункта производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ типа сибирит", - говорится в сообщении.

Объем инвестиций составит 65 млн рублей, будет создано 23 рабочих места. Запуск проекта и выход на проектную мощность запланирован на конец 2017 года, добавили в пресс- службе.

Работу над созданием территории опережающего социально- экономического развития в Кировске власти региона и города начали в 2016 году. Кировск является моногородом, образованным вокруг предприятия "Апатит" компании "Фосагро".

Статус ТОР предусматривает ряд преимуществ для ее резидентов. В первую очередь они касаются снижения обязательных отчислений. В разы снижаются социальные отчисления, налог на прибыль, могут быть полностью отменены налоги на землю и имущество. Первым резидентом ТОР Кировска стало производственное объединение "Комплекс", которое займется комплексной утилизации боеприпасов и вложит в экономику моногорода почти 130 млн рублей.

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