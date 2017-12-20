Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии

Кабинет первого председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), образованной ровно 100 лет назад и положившей начало истории органов государственной безопасности, сейчас доступен для свободного посещения и остается практически неизменным. Это единственный настоящий кабинет руководителя органов государственной безопасности, который может увидеть любой желающий, остальные находятся в действующих ведомственных зданиях со строгой пропускной системой

Кабинет, в котором около трех месяцев, до переезда ВЧК в Москву, проработал Феликс Дзержинский, находится в Санкт-Петербурге в старинном здании конца XVIII века, построенном по проекту архитектора Джакомо Кваренги на Гороховой улице, 2, напротив Адмиралтейства, рассказывает экскурсовод Государственного музея политической истории России Ирина Лукашова. Лиловый штоф (шелковая плотная ткань, обычно с разводами) на стенах, стол под зеленым сукном, кожаные стулья, диван с высокой спинкой и два телефона (которые и сейчас в исправном состоянии) дают представление о том, в какой обстановке начиналась деятельность организации.

Развернуть Кабинет Феликса Дзержинского в Музее политической истории © Александр Демьянчук/ТАСС Кабинет Феликса Дзержинского в Музее политической истории © Александр Демьянчук/ТАСС

Главной целью ВЧК была борьба с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. "Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться", — сказал Ленин. Эта цитата, высеченная на мраморе, и сейчас украшает одну из стен перед актовым залом в здании Управления ФБС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, известном как Большой дом на Литейном проспекте (его служба занимает с 1932 года).

Первая книга

После переезда правительства республики в Москву 9 марта 1918 года встал вопрос о создании Чрезвычайной комиссии в Петрограде. Несмотря на утрату столичного статуса, значимость города на Неве с точки зрения государственной безопасности была высокой.

Развернуть Глава Петрочека Моисей Урицкий © ТАСС Глава Петрочека Моисей Урицкий © ТАСС

Во главе Петроградской чрезвычайной комиссии (Петрочека), образованной 10 марта 1918 года, встал Моисей Урицкий — один из руководителей подготовки вооруженного восстания в октябре 1917 года, член Военно-революционного комитета (ВРК) и активный функционер ВЧК. С апреля 1918 года он дополнительно стал комиссаром внутренних дел Северной области, которая включала кроме Петрограда Мурманск и Архангельск.

Петрочека разместилась в том же здании на Гороховой, но Урицкий расположился в другом помещении, а кабинет Дзержинского продолжал оставаться за главой ВЧК.

Первые дела Петрочека отражены в служебной книге, которую завели 14 марта 1918 года, через несколько дней после создания самой комиссии. Книга "№1 список дел с 14-го марта 1918 по 1-ое сентября 1918 с I по 4060" хранится в зале истории Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на Литейном, 4. Несмотря на давность, официально она до сих пор числится как рабочий документ, к ней нет общего доступа, как и к другим экспонатам зала истории.

Развернуть Первая служебная книга Петрочека © Александр Демьянчук/ТАСС Первая служебная книга Петрочека © Александр Демьянчук/ТАСС

"Это была книга, которую использовали первые чекисты в Петрограде. Мы видим, что в первые годы существования службы чекисты порой занимались и работой, которая была несвойственной для органов государственной безопасности, — раскрывать преступления экономической направленности и решать задачи, которые обычно решала милиция", — рассказал заведующий залом истории петербургского управления ФСБ полковник в отставке Владимир Груздев.

Кроме "Списка №1" в музее находятся инструменты и приспособления, которые использовали шпионы в ХХ веке, — тайник, замаскированный под булыжник, набор для тайнописи со специальной бумагой и проявляющими таблетками, оружие, замаскированное под трость, аппараты для дальней съемки объектов — то, что показывают в детективных фильмах как чудеса шпионской техники тех лет.

Развернуть Одно из средств шпионажа в зале истории Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области © Александр Демьянчук/ТАСС Одно из средств шпионажа в зале истории Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области © Александр Демьянчук/ТАСС

Кого считали врагом народа

Первый человек, о котором сделана запись в книге Петрочека, подозревался в контрреволюционной агитации, пропаганде антибольшевистских взглядов. "Он мог быть задержан по признакам этого преступления или по чьим-то показаниям, но мы видим, что он был отпущен через пять дней после разбирательства. Не все, что вносилось в книгу, кончалось уголовным делом — в основном это были проверочные, сигнальные материалы", — объяснил Груздев запись в книге. Напротив многих есть записи "дело прекращено" или "отпущен" с указанием числа.

Всего в книге 4060 записей (за пять с половиной месяцев), людей прошло еще больше — некоторые записи групповые. По отметкам в книге можно проследить, что чекисты задержали, например, матроса за нападение на прохожего на Невском проспекте, хозяина мастерской — за саботаж, бывшего полковника — за провокацию. Еще один человек, согласно записи, был отправлен под революционный трибунал за домогательство. В графе обвинений указывались взяточничество, злоупотребление, оскорбление караула и пьянство, напротив одного из задержанных написано "самозванец".

Развернуть Экспонаты зала истории Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области © Александр Демьянчук/ТАСС Экспонаты зала истории Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области © Александр Демьянчук/ТАСС

Самая жестокая борьба велась с "врагами народа" — кого считать таковыми, было указано в инструкции (памятном листке), которую выпустил в декабре 1917 года Дзержинский. Там перечислялись "те, кто, надев личину друзей народа, проникли в ряды революционных органов для провокаций или корыстных целей" или, "используя свое положение для своих гнусных целей… дискредитируют советскую власть", а также "организаторы заговоров, погромов и пьянства", мародеры, спекулянты и распространители "заведомо ложной клеветы против органов Советской власти".

Серьезными преступлениями считались искусственное завышение цен на продукты, а также служебные преступления, в том числе самочинный обыск. Многие дела по этим обвинениям в Петрограде Урицкий вел сам.

По некоторым делам в первые послереволюционные годы выносили нестандартные решения. Например, в материалах, которые хранятся в Музее политической истории, есть запись по делу служащего Государственного архивного фонда Кирилла Левицкого. Там указывается, что он — бывший дворянин, у матери которого имение в 500 десятин, дом и усадьба, — ходатайствовал за мать и сестер, замешанных в контрреволюционной агитации среди крестьян. "Отягчающим" обстоятельством было то, что двоюродная сестра Левицкого была замужем за генералом Врангелем. Комиссия постановила заключить Левицкого в лагерь "до ликвидации армии генерала Врангеля".

Развернуть Филиал Государственного музея политической истории России на Гороховой, 2 © Александр Демьянчук/ТАСС Филиал Государственного музея политической истории России на Гороховой, 2 © Александр Демьянчук/ТАСС

Первое усиление мер безопасности

С первых дней чекисты Петрограда активно пресекали деятельность агентов иностранных разведок. Одним из первых громких дел, в котором участвовали петроградские чекисты, стала ликвидация "Заговора трех послов" в августе 1918 года. Согласно материалам дела, заговор организовали английская и французская разведки под дипломатическим прикрытием с целью свержения большевистской власти. В числе участников заговора называют Фрэнсиса Кроми — капитана 1-го ранга британского Королевского военно-морского флота и военного разведчика. Кроми погиб в перестрелке 31 августа 1918 года в ходе операции сотрудников Петрочека по захвату британского посольства.

Развернуть Капитан Фрэнсис Кроми © Wikimedia Commons Капитан Фрэнсис Кроми © Wikimedia Commons

Примерно в то же время понесла потерю и Петрочека. 30 июня при выходе из здания Народного комиссариата внутренних дел Петрокоммуны на Дворцовой площади был убит Моисей Урицкий. Его убийство связывают с покушением в тот же день на В.И. Ленина на заводе Михельсона. Эти события стали поводом для начала красного террора.

В середине сентября 1918 года на заседании ЦК РКП(б) говорилось о "необходимости самого тесного сотрудничества между Петроградом и Москвою в Чрезвычайной комиссии, как Всероссийской, так и Петроградской, ввиду того, что многие дела возникают в одном месте, а нити имеют в другом". На этом заседании Петроградскому совету рекомендовалось "усилить настоящий состав своей Чрезвычайной комиссии", и одной из мер по усилению было предложение "т. Яковлевой продлить свое пребывание в Петрограде". Варвара Яковлева осенью 1918 года стала заместителем председателя Петрочека, а в ноябре-декабре была руководителем этого органа.

"Это была очень талантливая женщина, большевичка, подруга Н.К. Крупской. Состояла в коллегии ВЧК в Москве, Ленин ей доверял", — рассказал Груздев. По некоторым свидетельствам современников, чекист Яковлева отличалась очень жестким характером.

Развернуть Фотография Варвары Яковлевой из архивов Музея политической истории © Александр Демьянчук/ТАСС Фотография Варвары Яковлевой из архивов Музея политической истории © Александр Демьянчук/ТАСС

Варвара Николаевна Яковлева (1885−1941) в октябре 1917 года в Москве входила в состав партийного боевого центра, с мая 1918 года — член коллегии ВЧК. В дальнейшем она состояла в коллегии Наркомпрода РСФСР, занимала руководящие должности в Наркомпросе РСФСР, была наркомом финансов РСФСР и членом ВЦИК. Ее блестящая революционная карьера закончилась в 1937 году. Она была арестована и приговорена Военной коллегией Верховного суда СССР к 20 годам тюремного заключения и 5 годам поражения в правах, а в сентябре 1941 года Яковлева была расстреляна в числе ста политических заключенных Орловского централа.

В галерее руководителей в здании петербургского управления ФСБ можно проследить, что первые председатели Петрочека недолго находились на своем посту и сменялись через несколько месяцев. Историки предполагают, что таким образом Ленин проверял в деле революционных деятелей, чтобы оценить их способности выполнять государственные задачи.

В феврале 1922 года ВЦИК РСФСР упразднил Всероссийскую чрезвычайную комиссию и образовал Государственное политическое управление при Наркомате внутренних дел РСФСР, председателем ГПУ стал Дзержинский. 1 марта того же года была упразднена Петроградская губернская Ч. К. Вместо нее создали Петроградский губернский отдел Государственного политического управления. "Произошел довольно быстрый переход от чрезвычайных органов к конституционным органам безопасности, которые действовали не согласно ведомственным инструкциям, а уже на законодательной основе", — отмечают в пресс-службе петербургского управления ФСБ.

Екатерина Андреева