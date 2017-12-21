Восточный скоростной диаметр в Петербурге могут начать строить в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Строительство внутригородской платной дороги - Восточного скоростного диаметра (ВСД) - может начаться в 2019 году. Об этом сообщил губернатор города Георгий Полтавченко в беседе с журналистами трех российских информационных агентств.

Проект ВСД станет второй платной скоростной трассой в Санкт-Петербурге после Западного скоростного диаметра (ЗСД), которая была открыта 2 декабря 2016 года.

"Строить магистраль мы планируем, конечно, по схеме ГЧП [государственно-частного партнерства]. Инвестор будет определен по итогам открытого конкурса. Думаю, что до конца следующего года будет объявлен конкурс на все три участка (работа по магистрали поделена на три части - прим. ТАСС). Если имеющиеся сейчас вопросы сумеем решить оперативно, приступить к строительству можно в 2019 году", - сказал он.

Участки магистрали проходят от ЗСД до Витебского проспекта, от Витебского до Союзного проспекта и от Союзного проспекта до улицы Коммуны. По словам градоначальника, третий участок, который пройдет по правому берегу Невы, - самый сложный. Жители домов, которые располагаются рядом с предполагаемым местом возведения магистрали, категорически против строительства.

"Поэтому сейчас есть два варианта. Первый - обойти с севера исправительно-трудовую колонию № 7. Второй - построить эстакаду прямо над территорией колонии. Мы сейчас в процессе переговоров с Федеральной службой исполнения наказаний. Надеюсь, решение мы найдем, просто надо немного больше времени", - сказал он.

О Восточном скоростном диаметре

Восточный скоростной диаметр - новый проект платной скоростной трассы на шесть полос протяженностью 22,6 км в Петербурге с мостом через Неву. Основное назначение ВСД стоимостью около 160 млрд рублей - обход центральных районов Петербурга с выходом на Невский и Красногвардейский районы. Проект рассчитан на поток 100 тыс. автомобилей в сутки. В рамках Петербургского экономического форума власти города подписали соглашения с Банком ВТБ и Евразийским банком развития об участии в проекте, идет поиск дополнительных инвесторов.