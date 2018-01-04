Что препятствует развитию аграрного туризма в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 4 января. /ТАСС/. Агротуризм является одним из самых востребованных направлений отрасли в туристическом Алтайском крае на сегодня сдерживает отсутствие инфраструктуры, считают региональные эксперты. О том, как развивать аграрный туризм в одном из самых "аграрных" регионов России - в материале ТАСС.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении по внешним связям, туризму и курортному делу, приоритетом в работе властей в этом направлении является организация круглогодичного оказания туристических услуг в сельских усадьбах.

"Здесь сдерживающий фактор - необходимость создания должной инфраструктуры в сельской местности, в том числе обеспечение энерго- и водоснабжения гостевых домов. Поддержка властей региона играет важную роль, но без финансирования со стороны муниципальных образований, самих субъектов невозможны высокие результаты", - сообщили в ведомстве.

Электричество и дороги

То, что инфраструктуры не хватает, подчеркивают и представители туристического бизнеса. Как рассказала корреспонденту ТАСС хозяйка сельской усадьбы "Постоялый двор" в Чарышском районе края Лариса Пастухова, одна из проблем на сегодня - проведение электроэнергии на еще один объект, который она планирует развивать - "Рыбацкую деревню Ауловский плес", которая находится в 4 км от села.

"Мы пытаемся решать вопрос подключения электросетей в "Ауловском плесе". Чтобы развиваться, нужно расширить круг услуг, повысить комфортность. Нам мешает то, что мы не можем провести элекроэнергию, а спрос на эти услуги есть. Мы начинаем решать эту задачу сообща - управление края подключилось, пытаемся вместе найти варианты", - пояснила Пастухова.

Коллега Пастуховой - хозяйка усадьба "Три-А" в Смоленском районе Алла Кокорина отмечает, что есть и проблема дорог - были случаи, когда до соседних баз туристы доехать не могли из-за бездорожья.

"Инфраструктура - основополагающее, никто не захочет убивать машину даже ради очень красивых мест. Нам повезло - до нас проще добраться, сделали отрезок дороги за лето, но есть примеры: на соседнюю базу туристы проехали 300 км, оставалось два километра, но ручьем размыло дорогу, и они уехали ", - рассказала корр. ТАСС Кокорина.

В то же время, такие трудности сдерживают не всех. По словам Пастуховой, уже в этот новый год в рыбацкую деревню приехала семья с ребенком. В усадьбе поставили аккумуляторы, чтобы обеспечить освещение. Всего за год здесь принимают порядка 600 человек, в том числе из Белоруссии, Германии, Израиля и Казахстана.

Поддержка сельского туризма

Помощь отрасли в крае оказывают в разных форматах. С 2009 по 2012 годы по целевой программе 19 организаций получили 5,3 млн рублей из бюджета. С 2014 года действует программа "Развитие туризма в Алтайском крае" - из региональной казны выделяются субсидии на возмещение части затрат (не более 350 тыс. рублей - прим. ТАСС) на строительство, реконструкцию сельских гостевых домов, включая работы, связанные с подведением газа, воды, устройством канализации и электросетей.

За 2014-2015 годы субсидии на общую сумму 2 млн рублей получили 10 субъектов сельского туризма, в 2017 - 8 предпринимателей получили в общей сложности один млн рублей.

"Ауловский плес", как ранее сообщал ТАСС, также был построен при поддержке региона - на реализацию проекта рыбацкой деревни потребовалось около 2 млн рублей, из которых один миллион авторы проекта получили по краевому гранту развития сельского туризма.

"Раньше у нас очень развивалась кемпинговая зона, палаточные городки. Сейчас тенденция к тому, что люди хотят жить в комфортных домах, и наша задача - обеспечить этот вид отдыха, развиваться мы можем именно на нашей рекреационной зоне - и дома планируем, но нам для этого не хватает электричества", - подчеркивает Пастухова.

По словам Кокориной, важна и другая помощь - недавно в Смоленском районе поставили специализированные коричневые знаки для туристов, которые помогают доехать до усадьбы. Ранее действовавшие самодельные знаки были недолговечны - предпринимателям приходилось рисовать карты, вести туристов по телефону.

Сегодня в Алтайском крае в более чем 20 муниципальных районах действуют 180 гостевых домов - в 2012 году их было 166. Общее количество мест размещения - 2693, из них круглогодичных - 785. Турпоток в сельские гостевые дома увеличился с 22 тыс. в 2010 году до более чем 60 тыс. человек в 2016 году. В этом году общий турпоток в Алтайский край превысит 2,1 млн человек, что на 5% больше 2016 года - точные данные будут известны после новогодних праздников.