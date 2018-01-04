Проект самого большого в Европе колеса обозрения подготовят в начале 2018 года в Дербенте

МАХАЧКАЛА, 4 января. /ТАСС/. Проект гостиничного комплекса в дагестанском Дербенте с самым большим в Европе колесом обозрения высотой 150 метров подготовят до конца первого квартала 2018 года. Об этом сообщил ТАСС начальник управления экономики и инвестиций города Садулла Кудаев.

"Сейчас делают проект колеса и гостиницы, этого комплекса. У них вопрос в источниках финансирования - будет ли это государственное или частное. Окончательное решение по проекту примут в первом квартале 2018 года, до конца первого квартала", - пояснил он.

По словам Кудаева, этот проект очень важен для экономики муниципалитета и в целом республики. Также городские власти рассчитывают, что с появлением нового комплекса турпоток будет расти.

"У нас нехватка и гостиничного фонда, нехватка объектов такого уровня. Поток туристов вырос в два с лишним раза за два года - до 140 тыс. человек. Конечно, если будут такие объекты, это приведет к увеличению турпотока - и внутреннего, и из других субъектов РФ", - добавил Кудаев.

Как сообщалось в октябре, власти Дагестана вместе с частным инвестором намерены построить в Дербенте самое большое в Европе колесо обозрения высотой 150 метров на территории гостиничного комплекса "Жемчужина Каспия" уровня сервиса 5 "звезд". Колесо обозрения будет оборудовано кондиционированными кабинами повышенной комфортности с открытыми креслами, имеющими дуги безопасности для пассажиров. В разработке конструкции учтены все условия: сейсмичность, особенности почвы, карта ветров.