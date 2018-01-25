Авиакомпания "ЮВТ Аэро" откроет регулярный рейс из Санкт-Петербурга в Надым

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Авиакомпания "ЮВТ Аэро" с начала марта запустит регулярный рейс из Санкт-Петербурга в город Надым (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

"В Санкт-Петербург можно будет долететь и из Надыма. С 4 марта открывается новый авиамаршрут Санкт-Петербург - Надым - Санкт-Петербург авиакомпания "ЮВТ Аэро", - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться на 50-местных самолетах Bombardier CRJ-200 по воскресеньям. Из Санкт-Петербурга самолет будет вылетать в 10:15, из Надыма - в 16:15 по местному времени. Время в полете составит 3 часа 10 минут, добавили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что с начала 2018 года авиакомпания "Ямал" запустила два субсидируемых рейса из Салехарда и Нового Уренгоя до Санкт-Петербурга.