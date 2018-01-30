Около 300 видеокамер установят на трассах в Крыму к 2021 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Около 300 камер видеонаблюдения установят на трассах в Республике Крым к 2021 году для фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщил во вторник журналистам начальник республиканского управления ГИБДД полковник полиции Анатолий Борисенко.

До воссоединения Крыма с Россией на полуострове были попытки установить камеры видеонаблюдения на трассах, но проект так и не был реализован в масштабах всего региона. По словам Борисенко, в регионе установлено восемь камер.

"При вхождении Крыма в состав РФ у нас появился центр фото- и видеофиксации [нарушений ПДД]. На сегодняшний день у нас в Крыму работает восемь камер. И уже в марте Совет министров подпишет соглашение с компанией, которая выиграет тендер [на установку камер на трассах], и в перспективе [планируется] установка 285 камер на территории Республики Крым", - сказал он.

Полковник уточнил, что все камеры будут установлены до конца 2020 года. "Они будут вводиться поэтапно - в 2018, 2019 и 2020 годах", - сказал Борисенко, добавив, что камеры появятся на аварийно-опасных участках дорог, в том числе на таких трассах, как Симферополь - Феодосия - Керчь и Симферополь - Алушта - Ялта, то есть там, где наибольшая нагрузка идет в летний туристический сезон.

Видеокамеры будут установлены от Керчи до Севастополя и на строящейся федеральной трассе "Таврида", которая свяжет Керчь, Симферополь и Севастополь со строящимся Крымским мостом через Керченский пролив и материковой частью России. Количество камер, которые заработают на этой дороге, он не уточнил. "Камеры будут установлены только в аварийно- опасных участках", - добавил Борисенко.