Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 56.29
€ 69.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 300 видеокамер установят на трассах в Крыму к 2021 году

В стране
30 января, 16:03 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 30, января. /ТАСС

До воссоединения Крыма с Россией на полуострове были попытки установить камеры видеонаблюдения на трассах, но проект так и не был реализован в масштабах всего региона

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Около 300 камер видеонаблюдения установят на трассах в Республике Крым к 2021 году для фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщил во вторник журналистам начальник республиканского управления ГИБДД полковник полиции Анатолий Борисенко.

До воссоединения Крыма с Россией на полуострове были попытки установить камеры видеонаблюдения на трассах, но проект так и не был реализован в масштабах всего региона. По словам Борисенко, в регионе установлено восемь камер.

"При вхождении Крыма в состав РФ у нас появился центр фото- и видеофиксации [нарушений ПДД]. На сегодняшний день у нас в Крыму работает восемь камер. И уже в марте Совет министров подпишет соглашение с компанией, которая выиграет тендер [на установку камер на трассах], и в перспективе [планируется] установка 285 камер на территории Республики Крым", - сказал он.

Полковник уточнил, что все камеры будут установлены до конца 2020 года. "Они будут вводиться поэтапно - в 2018, 2019 и 2020 годах", - сказал Борисенко, добавив, что камеры появятся на аварийно-опасных участках дорог, в том числе на таких трассах, как Симферополь - Феодосия - Керчь и Симферополь - Алушта - Ялта, то есть там, где наибольшая нагрузка идет в летний туристический сезон.

Видеокамеры будут установлены от Керчи до Севастополя и на строящейся федеральной трассе "Таврида", которая свяжет Керчь, Симферополь и Севастополь со строящимся Крымским мостом через Керченский пролив и материковой частью России. Количество камер, которые заработают на этой дороге, он не уточнил. "Камеры будут установлены только в аварийно- опасных участках", - добавил Борисенко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Welcome Home, или Возвращение на Родину
2
На Украине провели испытание новой крылатой ракеты
3
Минфин США внес в "кремлевский список" имена 210 человек
4
Путин призвал больше думать о России, а не о "кремлевском списке" США
5
Южнокорейскую гимнастку заставили извиниться за "лайк" под фото Сотниковой в Instagram
6
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
7
Путин: обвинения в адрес спортсменов РФ основаны на словах "придурка Родченкова"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама