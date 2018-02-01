Глава Калмыкии объявил 16 февраля выходным по случаю праздника весны Цаган Сар

ТАСС, 1 февраля. Праздник весны Цаган Сар, который в этом году будут отмечать 16 февраля, объявлен выходным днем в Калмыкии, соответствующий указ подписал глава республики Алексей Орлов, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе главы региона.

"Глава Калмыкии Алексей Орлов подписал указ, согласно которому 16 февраля 2018 года объявлен Днем национального праздника Цаган Сар. Этот день будет в республике выходным", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что по случаю праздника весны запланированы различные мероприятия. В частности, в Ики-Бурульском районе республики пройдет районный фестиваль национальных культур, в рамках которого будет выбран лучший национальный обряд, самый красивый национальный костюм, также жюри определит самое вкусное блюдо национальной кухни. Кроме того, по традиции в центральном хуруле (буддийском храме - прим. ТАСС) Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" 16 февраля состоится большой праздничный молебен.

Цаган Cap переводится с калмыцкого как Белый месяц, этот праздник приурочен к окончанию зимовки скота и началу весны. В этот день принято готовить ароматный калмыцкий чай и борцги, а также ходить в гости. Считается, что праздник сплачивает общество и помогает глубже понять вековые традиции и национальный характер народа. Дата праздника в разные годы приходится на разные дни.