"Колмар" начал подготовку к освоению Верхне-Талуминского месторождения угля в Якутии

НЕРЮНГРИ (ЯКУТИЯ), 2 февраля. /ТАСС/. Компания "Колмар" в январе получила лицензию на отработку Верхне-Талуминского каменноугольного месторождения в Нерюнгринском районе Якутии и начала подготовку к его освоению, сообщил в пятницу журналистам заместитель гендиректора, директор по производству "Колмара" Артем Левин.

"В январе мы получили лицензию на Верхне-Талуминское месторождение, которое позволит в ближайшие 10-15 лет открытыми горными работами добывать уголь. Планируем в ближайшие десять лет добывать 4 млн тонн", - сказал Левин.

По его словам, сейчас на месторождении идет геологоразведка, в феврале начнется подготовка дорог и прокладка линий электропередачи. Часть необходимого оборудования уже приобретена, однако его покупка продолжится. "До июня-июля это оборудование планируется запустить", - добавил представитель угледобывающей компании.

Кроме того, "Колмар" планирует построить в Нерюнгринском районе завод по производству взрывчатых материалов и склад для их хранения. Это позволит компании обеспечить взрывные работы на тех месторождениях, где добыча угля идет открытым способом. В будущем завод планируют модернизировать для производства взрывчатых материалов и для подземных работ.

Угледобывающий холдинг "Колмар" владеет Инаглинским и Денисовским горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе Якутии. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд тонн угля. Причем речь идет как об энергетических марках, так и о более дорогих - коксующихся марках премиального класса. К 2021 году предприятие намерено выйти в республике на ежегодный уровень добычи в 20 млн тонн угля.