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Действие ежемесячных выплат малообеспеченным семьям на третьего ребенка продлят в КЧР

В стране
2 февраля, 18:10 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК, 2 февраля./ТАСС

В 2018 году на эти выплаты предусмотрено более 217,1 млн рублей из республиканского бюджета и 197,5 млн из федерального

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ЧЕРКЕССК, 2 февраля./ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют внести изменения в республиканский закон, регламентирующий ежемесячные социальные выплаты малообеспеченным семьям региона на третьего и последующих детей, что позволит продлить их действие. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в министерстве труда и социального развития КЧР.

"Согласно действующему нормативному акту, на эти выплаты имеют право семьи с доходом ниже прожиточного минимума, в которых третий и последующий ребенок родились с 2014 по 2016 год. По поручению главы КЧР разрабатывается законопроект, предлагающий исключить ограничения по году рождения и продолжить выплаты на детей, рожденных в 2017 и последующие годы. Он будет рассмотрен региональным парламентом в ближайшее время", - сказали в ведомстве.

Собеседник агентства отметил, что в 2018 году на эти выплаты предусмотрено более 217,1 млн рублей из республиканского бюджета и 197,5 млн из федерального. "После внесения изменений дополнительно потребуется 143 млн рублей из региональных средств и 120 млн - софинансирование из федерального бюджета. В среднем в год в КЧР рождается 1,8 тысяч детей, которые являются третьими и последующими в семьях, около 70% из них попадают по действие закона", - добавил он.

Размер ежемесячных выплат в 2018 году составляет 9231 руб., согласно нормативному акту, они производятся до достижения ребенком трехлетнего возраста. Право на эту меру социальной поддержки имеют семьи, которые проживают в КЧР не менее трех лет, и где оба родителя - граждане России.

 

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